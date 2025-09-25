در مراسمی رسمی، گواهی ثبت به تعدادی از سازمان‌های غیردولتی جدید در حوزه‌های زیست‌محیطی و بشردوستانه اعطا شد

1 ساعت پیش

کوردستان ۲۴، اربیل - طی مراسمی ویژه که در سالن کوردستانِ اداره‌ی سازمان‌های غیردولتی برگزار شد، گواهی ثبت رسمی به تعدادی از سازمان‌های مردم‌نهاد جدید اعطا گردید.

اکثر این سازمان‌ها در زمینه‌های محیط زیست، فعالیت‌های بشردوستانه و سایر حوزه‌های مدنی فعالیت خواهند کرد و هدف خود را خدمت داوطلبانه و غیرانتفاعی به مردم و اقلیم کوردستان اعلام کرده‌اند.

در این مراسم، نمایندگان این سازمان‌ها از دولت اقلیم کوردستان برای برگزاری این رویداد و ارج نهادن به فعالیت‌های مدنی و داوطلبانه تشکر کردند. آنها همچنین از اداره‌ی سازمان‌های غیردولتی برای تسهیل روند ثبت و ارائه خدمات قدردانی نمودند.

فلاح حسن، رئیس اداره‌ی سازمان‌های غیردولتی در دولت اقلیم کوردستان، در سخنانی ضمن تبریک به سازمان‌های تازه ثبت‌شده، ابراز امیدواری کرد که این نهادها در کنار دولت، همکار و پشتیبانی برای خدمت به مردم و پیشرفت کشور باشند.