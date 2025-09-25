سخنگوی وزارت خارجهی ایران: ادعای آمریکا برای بازگشت به دیپلماسی فریبکارانه است
اسماعیل بقایی در واکنش به اتهامات دونالد ترامپ، آمریکا را به مشارکت مستقیم در «نسلکشی فلسطینیان» متهم کرد و گفت همزمان با بمباران یک کشور نمیتوان از دیپلماسی سخن گفت
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ادعای آمریکا مبنی بر تمایل به بازگشت به مسیر دیپلماسی را «فریب و تناقضی آشکار» خواند.
اسماعیل بقایی، در پیامی در شبکهی اجتماعی ایکس در واکنش به اتهامات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نوشت: «متهم کردن ناعادلانهی ایران هرگز نمیتواند مشارکت مستقیم آمریکا در نسلکشی مداوم فلسطینیان، تروریسم سازمانیافته و تجاوزات مستمر اسرائیل به کشورها را پنهان کند.»
وی در ادامه افزود: «حملهی غیرقانونی به تأسیسات صلحآمیز هستهای ایران، مسئولیت بینالمللی دولت آمریکا را به دلیل این اقدام جنایتکارانه سنگینتر میکند و بیش از پیش، کینه و دشمنی عمیق مقامات آمریکایی علیه ایران را آشکار میسازد.»
سخنگوی وزارت خارجه ایران در پایان پیام خود تأکید کرد: «ادعای آمریکا برای بازگشت به دیپلماسی، فریبی بیش نیست؛ نمیتوان همزمان با مذاکرات، کشوری را بمباران کرد و از دیپلماسی نیز سخن گفت.»