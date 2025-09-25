اسماعیل بقایی در واکنش به اتهامات دونالد ترامپ، آمریکا را به مشارکت مستقیم در «نسل‌کشی فلسطینیان» متهم کرد و گفت هم‌زمان با بمباران یک کشور نمی‌توان از دیپلماسی سخن گفت

45 دقیقه پیش

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ادعای آمریکا مبنی بر تمایل به بازگشت به مسیر دیپلماسی را «فریب و تناقضی آشکار» خواند.

اسماعیل بقایی، در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی ایکس در واکنش به اتهامات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نوشت: «متهم کردن ناعادلانه‌ی ایران هرگز نمی‌تواند مشارکت مستقیم آمریکا در نسل‌کشی مداوم فلسطینیان، تروریسم سازمان‌یافته و تجاوزات مستمر اسرائیل به کشورها را پنهان کند.»

وی در ادامه افزود: «حمله‌ی غیرقانونی به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا را به دلیل این اقدام جنایتکارانه سنگین‌تر می‌کند و بیش از پیش، کینه و دشمنی عمیق مقامات آمریکایی علیه ایران را آشکار می‌سازد.»

سخنگوی وزارت خارجه ایران در پایان پیام خود تأکید کرد: «ادعای آمریکا برای بازگشت به دیپلماسی، فریبی بیش نیست؛ نمی‌توان همزمان با مذاکرات، کشوری را بمباران کرد و از دیپلماسی نیز سخن گفت.»