جهش قیمت ارز و سکه در آستانه بازگشت تحریمها؛ دلار از ۱۰۸ هزار تومان گذشت
همزمان با افزایش نگرانیها از بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، بازار ارز و طلا با نوسانات شدیدی روبهرو شد و قیمت سکه نیز از ۱۰۸ میلیون تومان فراتر رفت.
در آستانهی بازگشت احتمالی تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، روند صعودی قیمت ارز و سکه شتاب گرفت. روز پنجشنبه، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ مهر ۱۴۰۴)، نرخ دلار در بازار آزاد تهران با عبور از مرز ۱۰۸ هزار تومان، رکورد جدیدی را به ثبت رساند.
این افزایش قیمت در حالی رخ داد که روز چهارشنبه، ۲۴ سپتامبر (۲ مهر ۱۴۰۴)، پس از سخنرانیهای مقامات ایرانی و رئیسجمهور آمریکا، قیمت هر دلار با افزایشی حدوداً ۲ هزار و ۷۵۰ تومانی نسبت به روز قبل، به ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده بود.
همزمان، سایر ارزها نیز با افزایش چشمگیری مواجه شدند. قیمت هر پوند بریتانیا به حدود ۱۴۶ هزار تومان رسید و یورو نیز در کانال ۱۲۶ هزار تومان معامله شد.
بازار طلا نیز از این نوسانات بیتأثیر نماند. قیمت سکه طرح جدید موسوم به «امامی» با افزایشی قابل توجه، از مرز ۱۰۸ میلیون تومان عبور کرد. این در حالی است که قیمت این سکه در روز چهارشنبه با ۳.۶۹ درصد افزایش به ۱۰۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده بود.