رئیس‌جمهور آمریکا پس از از کار افتادن پله‌برقی، تله‌پرامپتر و سیستم صوتی حین حضورش در مجمع عمومی، این رخدادها را «تصادفی» ندانست و خواستار تحقیق درباره‌ی یک «خرابکاری» شد

3 ساعت پیش

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از مواجهه با چند نقص فنی در جریان حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل، خواستار انجام تحقیقات رسمی درباره‌ی آن‌چه «خرابکاری سه‌گانه» نامید، شد.

او روز چهارشنبه، ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲ مهر ۱۴۰۴)، در شبکه‌ی اجتماعی خود، «تروث سوشال»، مدعی شد: «این رویدادها تصادفی نبود، بلکه یک خرابکاری سه‌گانه در سازمان ملل بود. خجالت بکشید!» ترامپ اعلام کرد که نسخه‌ای از این پیام را به عنوان بیانیه‌ای رسمی برای آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، ارسال خواهد کرد.

این ادعاها پس از آن مطرح شد که در جریان سخنرانی ترامپ در روز سه‌شنبه، ۲۳ سپتامبر (۱ مهر ۱۴۰۴)، ابتدا یک پله‌برقی هنگام استفاده‌ی او و همسرش از حرکت بازایستاد و سپس دستگاه تله‌پرامپتر (متن‌خوان) او نیز حین سخنرانی از کار افتاد.

در واکنش به این ادعاها، استفان دوجاریچ، سخنگوی سازمان ملل، اعلام کرد که مسئولیت اداره و نظارت بر تله‌پرامپتر رئیس‌جمهور آمریکا بر عهده‌ی کارکنان کاخ سفید است. او همچنین توضیح داد که مکانیسم ایمنی پله‌برقی به اشتباه توسط فردی فعال شده و منجر به توقف آن شده است.

ترامپ پیش از این نیز با حملات لفظی، سازمان ملل را به ناتوانی در انجام وظایف بنیادین خود متهم کرده بود.