سارکوزی به پنج سال زندان محکوم شد

دادگاهی در پاریس نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه را به دلیل دریافت کمک مالی غیرقانونی از رژیم قذافی برای کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰۷، گناهکار شناخت

3 ساعت پیش

دادگاهی در پاریس روز پنجشنبه، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ مهر ۱۴۰۴)، نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه را در پرونده‌ی تأمین مالی کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰۷ از محل پول‌های معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی، مجرم شناخت و به پنج سال زندان محکوم کرد.

این حکم، سارکوزی ۷۰ ساله را به نخستین رئیس‌جمهور در تاریخ معاصر فرانسه تبدیل کرد که به گذراندن دوره‌ی حبس قطعی محکوم می‌شود. دادگاه اعلام کرد سارکوزی در یک توطئه برای تأمین مالی کارزار انتخاباتی‌اش در ازای امتیازهای دیپلماتیک، مرتکب «تشکیل باند مجرمانه» شده است. او از اتهامات دیگری از جمله «فساد» تبرئه شد.

واکنش سارکوزی: «این بی‌عدالتی یک رسوایی است»

سارکوزی پس از صدور حکم، آن را محکوم کرد و گفت: «من بی‌گناهم. این بی‌عدالتی یک رسوایی است. اگر می‌خواهند در زندان بخوابم، با سربلندی این کار را خواهم کرد.» او مدعی شد که این اتهامات نوعی «انتقام‌جویی» به دلیل نقش او در سرنگونی قذافی بوده و قربانی توطئه‌ای از سوی «خاندان قذافی» شده است.

جزئیات اتهامات و رأی دادگاه

قاضی در قرائت حکم اعلام کرد که سارکوزی به دستیارانش اجازه داده بود با مقامات لیبی برای «جلب حمایت مالی» تماس بگیرند. با این حال، دادگاه تأکید کرد که نمی‌تواند با قطعیت مشخص کند که آیا پولی از لیبی به کارزار او رسیده است یا خیر، اما طبق قوانین فرانسه، صرفاً طرح و تلاش برای فساد نیز جرم محسوب می‌شود. در این پرونده، کلود گئان و بریس اورتفو، دو وزیر پیشین و از نزدیکان سارکوزی، نیز به جرم «تشکیل باند مجرمانه» محکوم شدند.

پیشینه‌ی پرونده و سایر اتهامات

این پرونده که ریشه‌ی آن به افشاگری‌های سال ۲۰۱۱ بازمی‌گردد، یکی از چندین رسوایی حقوقی است که سارکوزی با آن‌ها روبه‌روست. او پیش‌تر در پرونده‌ای دیگر به جرم فساد و سوءاستفاده از نفوذ به یک سال حبس خانگی با پابند الکترونیکی محکوم شده بود. همچنین در پرونده‌ای جداگانه مربوط به تأمین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۲، به یک سال زندان محکوم شده که آن پرونده در مرحله‌ی تجدیدنظر قرار دارد. با وجود این رسوایی‌ها، سارکوزی همچنان چهره‌ای پرنفوذ در محافل سیاسی راست‌گرای فرانسه باقی مانده است.