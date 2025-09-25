ارتش اسرائیل: بیش از ۱۷۰ موضع در نوار غزه هدف قرار گرفت

سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که عملیات هوایی و زمینی علیه اهداف و زیرساخت‌های نظامی در مناطق مختلف نوار غزه با هدایت دستگاه‌های اطلاعاتی ادامه دارد

3 ساعت پیش

ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۷۰ موضع را در مناطق مختلف نوار غزه هدف قرار داده است.

آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش اسرائیل، در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای فرماندهی منطقه جنوبی، با هدایت اطلاعاتی ارتش و سازمان امنیت داخلی (شاباک)، به عملیات خود علیه افراد مسلح در سراسر غزه ادامه می‌دهند.

بر اساس این بیانیه، نیروهای «لشکر ۱۶۲» در عمق شهر غزه به زیرساخت‌هایی که برای ایجاد کمین علیه نیروهای اسرائیلی استفاده می‌شد، حمله کردند. همچنین «لشکر ۹۸» حدود ۲۰ هدف را در این منطقه مورد حمله قرار داد که شامل افراد مسلح و یک انبار سلاح بوده است. ادرعی افزود که نیروهای این لشکر روز چهارشنبه یک فرد مسلح به مواد منفجره را که قصد حمله به نیروهای اسرائیلی داشت، شناسایی و هدف قرار دادند.

در بخش دیگری از این عملیات، «لشکر ۳۶» مأموریت «پاکسازی» بخش‌هایی از شهر غزه را بر عهده داشته و ضمن درگیری با افراد مسلح، چندین زیرساخت سطحی و زیرزمینی را منهدم کرده است. در شمال غزه نیز «لشکر ۹۹» چندین زیرساخت و یک محل کمین را که برای نگهداری مواد منفجره استفاده می‌شد، نابود کرد.

سخنگوی ارتش اسرائیل همچنین گفت که «لشکر ۱۴۳» طی شبانه‌روز گذشته چند فرد مسلح را که به نیروهای اسرائیلی نزدیک شده و «تهدید مستقیم» ایجاد کرده بودند، از پای درآورده است.