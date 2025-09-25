وزارت نفت فدرال عراق اعلام کرد که بر اساس توافقی سه‌جانبه با دولت اقلیم کوردستان و شرکت‌های نفتی، نفت اقلیم از طریق شرکت سومو صادر خواهد شد

2 ساعت پیش

وزارت نفت فدرال عراق روز پنجشنبه، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ مهر ۱۴۰۴)، رسماً دستیابی به توافقی سه‌جانبه با وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان و شرکت‌های بین‌المللی نفت را برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم از طریق بندر جیهان ترکیه اعلام کرد.

بر اساس این توافق، تمام نفت تولیدشده در اقلیم کوردستان، به استثنای مقداری که برای مصارف داخلی تخصیص می‌یابد، به شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) تحویل داده خواهد شد تا از طریق بندر جیهان به بازارهای جهانی عرضه شود.

صادرات طی ۴۸ ساعت آینده آغاز می‌شود

وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان نیز با انتشار بیانیه‌ای این توافق را تأیید و اعلام کرد: «ظرف ۴۸ ساعت آینده، صادرات نفت از سر گرفته خواهد شد.» پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، نیز تأکید کرد که از نظر فنی، وزارت منابع طبیعی برای تحویل نفت به شرکت سومو کاملاً آماده است.

این توافق پس از آن نهایی شد که دولت اقلیم کوردستان روز سه‌شنبه، ۲۳ سپتامبر (۱ مهر)، توافق‌نامه‌ی سه‌جانبه‌ی امضاشده توسط وزیر منابع طبیعی و تمامی شرکت‌های نفتی (به جز شرکت DNO) را رسماً برای دولت فدرال ارسال کرد.

نتیجه‌ی ماه‌ها مذاکره

سخنگوی دولت اقلیم کوردستان این توافق را «گامی مهم و مثبت» توصیف کرد و افزود که این فرآیند می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی به توافق نهایی با دولت فدرال در مورد درآمدهای غیرنفتی نیز باشد. او همچنین از نقش مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، قدردانی کرد و گفت: «نخست‌وزیر با صبوری، تیم دولت را برای دستیابی به توافق بر سر ازسرگیری صادرات نفت، راهبری کرد.»

وزارت نفت فدرال نیز تأکید کرد که این توافق، حاصل مذاکرات فشرده‌ی چند ماه اخیر میان دولت فدرال و دولت اقلیم کوردستان بوده است.