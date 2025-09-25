سودانی توافق ازسرگیری صادرات نفت کوردستان را «تاریخی» خواند

نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که این توافق، توزیع عادلانه‌ی ثروت را تضمین کرده، منابع صادراتی کشور را متنوع می‌سازد و مشوقی برای سرمایه‌گذاری خواهد بود

2 ساعت پیش

محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، از دستیابی به یک توافق «تاریخی» برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان خبر داد.

وی روز پنجشنبه، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ مهر ۱۴۰۴)، در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی ایکس نوشت: «امروز به یک توافق تاریخی دست یافتیم که بر اساس آن، وزارت نفت فدرال، نفت خام تولیدشده در میدان‌های واقع در اقلیم کوردستان را دریافت و از طریق خط لوله‌ی عراق-ترکیه صادر خواهد کرد.»

نخست‌وزیر عراق تأکید کرد که ازسرگیری این صادرات، «توزیع عادلانه‌ی ثروت را تضمین کرده و منابع صادراتی را متنوع می‌سازد.» سودانی همچنین افزود که این توافق، مشوقی برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.