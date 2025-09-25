اخبار

مسرور بارزانی: توافق نفتی حاصل تلاش‌های فراوان همه طرف‌ها بود

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان با استقبال از توافق سه‌جانبه برای ازسرگیری صادرات نفت، تأکید کرد که با این گام، میدان‌های نفتی اقلیم بار دیگر به بازارهای جهانی متصل شدند

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان
مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان
کوردستان نخست‌وزیر اقلیم کوردستان صادرات نفت اقلیم کوردستان

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، توافق برای ازسرگیری صادرات نفت را دستاورد تلاش‌های خستگی‌ناپذیر تیم‌ها و هیئت‌های مذاکره‌کننده از همه‌ی طرف‌ها دانست.

وی روز پنجشنبه، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ مهر ۱۴۰۴)، در حساب کاربری خود در شبکه‌ی اجتماعی ایکس نوشت: «توافق امروز میان اقلیم کوردستان، شرکت‌های تولیدکننده‌ی نفت، وزارت نفت فدرال عراق و شرکت سومو، حاصل تلاش و کوشش فراوان تیم‌ها و هیئت‌های همه‌ی طرف‌ها بود.»

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان تأکید کرد که با این گام، «میدان‌های نفتی اقلیم کوردستان بار دیگر به بازارهای جهانی نفت متصل شدند.»

 

 
 
مصطفی ابراهیم ,
Fly Erbil Advertisment