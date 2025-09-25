نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان با استقبال از توافق سه‌جانبه برای ازسرگیری صادرات نفت، تأکید کرد که با این گام، میدان‌های نفتی اقلیم بار دیگر به بازارهای جهانی متصل شدند

2 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، توافق برای ازسرگیری صادرات نفت را دستاورد تلاش‌های خستگی‌ناپذیر تیم‌ها و هیئت‌های مذاکره‌کننده از همه‌ی طرف‌ها دانست.

وی روز پنجشنبه، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ مهر ۱۴۰۴)، در حساب کاربری خود در شبکه‌ی اجتماعی ایکس نوشت: «توافق امروز میان اقلیم کوردستان، شرکت‌های تولیدکننده‌ی نفت، وزارت نفت فدرال عراق و شرکت سومو، حاصل تلاش و کوشش فراوان تیم‌ها و هیئت‌های همه‌ی طرف‌ها بود.»

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان تأکید کرد که با این گام، «میدان‌های نفتی اقلیم کوردستان بار دیگر به بازارهای جهانی نفت متصل شدند.»