محمود عباس در سازمان ملل: حماس در دولت آینده فلسطین جایی ندارد
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که به دلیل عدم صدور روادید از سوی آمریکا از حضور در نیویورک بازماند، در یک سخنرانی ویدئویی حملهی ۷ اکتبر را محکوم کرد و خواستار تسلیم سلاح همهی گروهها شد
محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در سخنرانی ویدئویی خود در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که حماس هیچ نقشی در دولت آیندهی فلسطین نخواهد داشت و از همهی گروههای فلسطینی خواست سلاحهای خود را به تشکیلات خودگردان تحویل دهند.
عباس با تأکید بر اینکه نوار غزه «بخشی جداییناپذیر» از سرزمینهای فلسطینی است، چشمانداز خود برای آینده را تشریح کرد. او ضمن محکوم کردن حملهی ۷ اکتبر حماس به اسرائیل که منجر به کشته و اسیر شدن شهروندان اسرائیلی شد، خواهان پایان فوری جنگ در غزه و آزادی تمام گروگانها شد.
غیبت اجباری از مذاکرات و انتقاد از اسرائیل
سخنرانی ویدئویی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در حالی انجام شد که او به دلیل تصمیم دولت آمریکا مبنی بر عدم صدور روادید برای وی و هیئت فلسطینی، از حضور در گفتگوهای دیپلماتیک و رایزنیهای کلیدی در نیویورک دربارهی فلسطین بازماند. این اقدام که نقض توافقنامهی کشور میزبان میان آمریکا و سازمان ملل محسوب میشود، عملاً عباس را از صحنهی دیپلماسی فعال در این مقطع حساس دور نگه داشته است.
او در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن انتقاد از اقدامات اسرائیل در غزه، آنها را نه «تهاجم» بلکه «جنایات جنگی مستندشده» خواند.