آمریکا از توافق نفتی اربیل و بغداد استقبال کرد؛ آن را ابتکار واشنگتن خواند

4 ساعت پیش

وزارت امور خارجه‌ی آمریکا روز پنجشنبه، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ مهر ۱۴۰۴)، با انتشار بیانیه‌ای، از توافق میان دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کوردستان برای ازسرگیری صادرات نفت استقبال کرد.

در این بیانیه آمده است که این توافق با «ابتکار عمل آمریکا» صورت گرفته و به نفع ایالات متحده، عراق و اقلیم کوردستان خواهد بود.

وزارت خارجه‌ی آمریکا همچنین از تلاش‌های مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، و محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، برای دستیابی به این توافق قدردانی کرد.

این وزارتخانه تأکید کرده است که توافق مذکور به تقویت روابط اقتصادی میان عراق و آمریکا و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در عراق منجر خواهد شد.

این توافق پس از آن صورت گرفت که وزارت نفت فدرال عراق و وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان اعلام کردند بر اساس یک سازوکار سه‌جانبه با شرکت‌های نفتی، نفت اقلیم از طریق بندر جیهان ترکیه و توسط شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) صادر خواهد شد. قرار است این صادرات ظرف ۴۸ ساعت آینده از سر گرفته شود.