اقتصاد

آمریکا از توافق نفتی اربیل و بغداد استقبال کرد؛ آن را ابتکار واشنگتن خواند

وزارت خارجه‌ی آمریکا ضمن قدردانی از تلاش‌های مسرور بارزانی و محمد شیاع سودانی، اعلام کرد توافق نفتی اربیل و بغداد به تقویت روابط اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در عراق منجر می‌شود

کوردستان آمریکا اربیل بغداد صادرات نفت کوردستان

وزارت امور خارجه‌ی آمریکا روز پنجشنبه، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ مهر ۱۴۰۴)، با انتشار بیانیه‌ای، از توافق میان دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کوردستان برای ازسرگیری صادرات نفت استقبال کرد.

در این بیانیه آمده است که این توافق با «ابتکار عمل آمریکا» صورت گرفته و به نفع ایالات متحده، عراق و اقلیم کوردستان خواهد بود.

وزارت خارجه‌ی آمریکا همچنین از تلاش‌های مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، و محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، برای دستیابی به این توافق قدردانی کرد.

این وزارتخانه تأکید کرده است که توافق مذکور به تقویت روابط اقتصادی میان عراق و آمریکا و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در عراق منجر خواهد شد.

این توافق پس از آن صورت گرفت که وزارت نفت فدرال عراق و وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان اعلام کردند بر اساس یک سازوکار سه‌جانبه با شرکت‌های نفتی، نفت اقلیم از طریق بندر جیهان ترکیه و توسط شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) صادر خواهد شد. قرار است این صادرات ظرف ۴۸ ساعت آینده از سر گرفته شود.

 
 
مصطفی ابراهیم ,
Fly Erbil Advertisment