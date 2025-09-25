اپیکور: ازسرگیری صادرات نفت کوردستان بازارهای جهانی انرژی را تقویت میکند
انجمن شرکتهای نفتی فعال در کوردستان ضمن قدردانی از نقش مسرور بارزانی و محمد شیاع سودانی، اعلام کرد توافق نفتی اربیل و بغداد به نفع تمام مردم عراق خواهد بود
انجمن شرکتهای فعال در صنعت نفت کوردستان (APIKUR) روز پنجشنبه، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ مهر ۱۴۰۴)، با انتشار بیانیهای، از توافق سهجانبه برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان استقبال کرد.
در این بیانیه ضمن قدردانی از مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، و محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، به دلیل «تعهدشان برای ازسرگیری صادرات نفت»، تأکید شده است که این اقدام به نفع تمام مردم عراق خواهد بود.
اپیکور اعلام کرد: «ازسرگیری صادرات نفت، بازارهای جهانی انرژی را تقویت میکند.»
این انجمن همچنین پیشبینی کرد که فرآیند صادرات نفت از طریق خط لولهی عراق-ترکیه (ITP) «ظرف چند روز آینده» آغاز شود.