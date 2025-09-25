دستور پنتاگون برای نشست اضطراری صدها ژنرال و دریاسالار آمریکایی

وزیر دفاع آمریکا به فرماندهان ارشد ارتش این کشور در سراسر جهان دستور داده تا در یک نشست فوری و بی‌سابقه در هفته‌ی آینده شرکت کنند

2 ساعت پیش

روزنامه‌ی واشنگتن پست، پنجشنبه ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ مهر ۱۴۰۴) گزارش داد که پیت هگزس، وزیر دفاع آمریکا، به صدها نفر از ژنرال‌ها و دریاسالاران ارتش این کشور دستور داده است که در مدت کوتاهی – و بدون اعلام دلیل مشخص – هفته‌ی آینده در یک پایگاه نیروی دریایی در ویرجینیا گرد هم آیند.

به دنبال برکناری شماری از رهبران ارشد توسط دولت ترامپ در سال جاری، انتشار خبر این نشست، سردرگمی و اضطراب زیادی ایجاد کرده است. به گفته‌ی بیش از ۱۲ نفر از افراد آگاه به موضوع، این دستورالعمل غیرعادی برای تقریباً تمام فرماندهان ارشد ارتش آمریکا در سراسر جهان ارسال شده است.

نگرانی‌ها درباره‌ی بی‌طرفی وزارت دفاع

اقدامات آشکار و سیاسی هگزس، احساس بی‌ثباتی را در میان مخالفان وی تشدید کرده است؛ مخالفانی که نگرانند اقدامات او به اعتبار وزارت دفاع به عنوان یک نهاد بی‌طرف آسیب برساند.

شون پارنل، سخنگوی پنتاگون، امروز اعلام کرد که هگزس در اوایل هفته‌ی آینده سخنرانی‌ای را برای رهبران ارشد نظامی کشور ایراد خواهد کرد، اما از ارائه‌ی جزئیات بیشتر خودداری کرد. پارنل هیچ نگرانی امنیتی‌ای در مورد گزارش واشنگتن پست درباره‌ی این نشست که قرار است روز سه‌شنبه در کوانتیکو، ویرجینیا برگزار شود، ابراز نکرد.

به گفته‌ی منابع آگاه، دستور هگزس شامل تمام افسران ارشد با درجه‌ی سپهبد (Lieutenant General) یا بالاتر یا معادل آن در نیروی دریایی، که در پست‌های فرماندهی خدمت می‌کنند، به علاوه مشاوران ارشد نظامی آن‌ها می‌شود. هر یک از این افسران معمولاً سرپرستی صدها یا هزاران سرباز را بر عهده دارند.

افراد مطلع که به شرط فاش نشدن نام با واشنگتن پست صحبت کردند، گفتند: «فرماندهان ارشد مستقر در مناطق جنگی و رهبران ارشد نظامی مستقر در سراسر اروپا، خاورمیانه و آسیا-پاسفیک، جزو کسانی هستند که انتظار می‌رود در نشست هگزس شرکت کنند.»

تاکنون مشخص نشده است که آیا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور، در این نشست حضور خواهد داشت یا خیر.