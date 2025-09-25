حوثیها: حملات اسرائیل در پایتخت تحت کنترل شورشیان یمن ۹ کشته برجای گذاشت
اربیل (کوردستان٢٤)- حوثیهای یمن اعلام کردند که حملات اسرائیل به صنعا در روز پنجشنبه ۲۵ سپتامبر، یک روز پس از حمله پهپادی شورشیان به جنوب اسرائیل، حداقل ۹ کشته و بیش از ۱۷۰ زخمی برجای گذاشته است.
خبرنگاران خبرگزاری فرانسه در جدیدترین حمله تلافیجویانه از زمان شروع حملات حوثیها به اسرائیل پس از جنگ غزه، صدای انفجارهایی را شنیده و ستونهایی از دود را از سه نقطه در منطقه صنعا مشاهده کردند.
مقامات اسرائیلی اعلام کردند که نیروهای اسرائیلی چندین هدف مرتبط با حوثیها را در پایتخت تحت کنترل شورشیان هدف قرار دادند و نسبت به حملات بیشتر در آینده هشدار دادند. رسانههای حوثی اعلام کردند که این اهداف شامل یک بازداشتگاه نیز بوده است.
ارتش اسرائیل بعدا اعلام کرد که "موشکی که از یمن شلیک شده بود، رهگیری شد" و آژیرها در مرکز اسرائیل به صدا درآمدند.
انیس الاصبحی، سخنگوی وزارت بهداشت حوثیها، با انتشار آخرین آمار تلفات در ایکس، گفت: امدادگران در یمن همچنان در جستجوی قربانیان حملات اسرائیل هستند که «نُه شهید و ۱۷۴ زخمی» بر جای گذاشته است.
کانال تلویزیونی المسیره حوثیها، به نقل از یک منبع امنیتی، اعلام کرد که اسرائیل «یکی از مراکز اصلاح و تربیت (امنیتی و اطلاعاتی) را که تعدادی از زندانیان و بازداشتشدگان در آن نگهداری میشوند، هدف قرار داده است.»
المسیره پیش از این اعلام کرده بود که یک نیروگاه برق و دو محله مسکونی هدف قرار گرفتهاند و تصاویری از ساختمانهای کم ارتفاع با پنجرههای بمباران شده را به اشتراک گذاشته بود.
در یکی از تصاویر، فلز پیچ خورده و قطعات بتنی در حالی که مردم نظارهگر بودند، در خیابان دیده میشد و در عکس دیگری، افرادی روی پشت بام یک ساختمان به شدت آسیبدیده دیده میشدند.
اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت که این حملات «ضربه محکمی به اهداف تروریستی متعدد سازمان تروریستی حوثیها در صنعا وارد کرد».
کاتز در ایکس گفت: آنها «چندین اردوگاه نظامی را هدف قرار دادند... دهها نفر از عوامل تروریستی حوثیها را از بین بردند و ذخایر پهپادها و تسلیحات را نابود کردند.»
ارتش اسرائیل اعلام کرد که اهداف شامل ستاد کل حوثیها و همچنین سایر سایتهای امنیتی و اطلاعاتی از جمله برخی از آنها که برای ذخیره سلاح و «برنامهریزی و اجرای» حملات به اسرائیل استفاده میشدند، بوده است.
این بیانیه افزود که «ستاد روابط عمومی ارتش» شورشیان نیز هدف قرار گرفته است.
در بیانیه ارتش هشدار داده شده است که اسرائیل «در آینده نزدیک عملیات تهاجمی بیشتری علیه رژیم حوثیها انجام خواهد داد».
ایافپی/ب.ن