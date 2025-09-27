صادرات نفت کوردستان پس از دو سال و نیم وقفه از سر گرفته شد
عملیات صادرات نفت خام اقلیم کوردستان بامداد امروز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴) از طریق میدان پیشخابور به بندر جیهان ترکیه آغاز شد
صادرات نفت خام اقلیم کوردستان، پس از وقفهای بیش از دو سال و نیم، بامداد امروز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴) از سر گرفته شد. این عملیات در ساعت ۶:۵۰ دقیقه صبح از طریق خط لولهی میدان نفتی پیشخابور به مقصد بندر جیهان ترکیه آغاز شده است و قرار است روزانه ۱۹۰ هزار بشکه نفت خام کوردستان در این بندر به بازارهای جهانی عرضه شود.
ازسرگیری صادرات، پس از برگزاری جلسات متعدد میان هیئتهای وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان و وزارت نفت فدرال عراق، محقق شد. در نهایت، توافق سهجانبهی میان دو وزارتخانه و شرکتهای بینالمللی سرمایهگذار در بخش نفت حاصل شد تا صادرات نفت اقلیم از طریق شرکت بازاریابی نفت عراق (سۆمۆ) به بندر جیهان از سر گرفته شود.
نمایندگان وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان و وزارت نفت دولت فدرال عراق بر عملیات بازگشایی شیر خط لولهی صادرات نفت در میدان نفتی پیشخابور برای ارسال به بندر جیهان ترکیه نظارت کردند.
موضعگیری مقامات ارشد
در پی این توافق و ازسرگیری صادرات، مقامات ارشد عراق و اقلیم کوردستان به اظهار نظر پرداختند:
مسرور بارزانی: میادین اقلیم دوباره به بازار جهانی متصل شدند
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، در رابطه با ازسرگیری صادرات نفت، در شبکهی اجتماعی ایکس نوشت: "توافق میان اقلیم کوردستان و شرکتهای تولیدکنندهی نفت با وزارت نفت فدرال عراق و شرکت سۆمۆ، دستاورد تلاش و کوشش تیمها و هیئتهای همهی طرفها بوده است. با این گام، میادین (نفتی) اقلیم کوردستان بار دیگر به بازار جهانی نفت متصل شدند."
محمد شیاع سوودانی: رسیدن به یک توافق تاریخی
محمد شیاع سوودانی، نخستوزیر عراق، روز پنجشنبه ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۴ مهر ۱۴۰۴) در پلتفرم ایکس پیامی منتشر کرد و گفت: "امروز به یک توافق تاریخی دست یافتیم که بر اساس آن، وزارت نفت فدرال، نفت خام تولید شده در میادینی را که در اقلیم کوردستان واقع شدهاند، دریافت کرده و از طریق خط لولهی عراق-ترکیه به خارج صادر میکند."
سوودانی افزود که ازسرگیری صادرات نفت، توزیع عادلانهی ثروت را تضمین میکند و منابع صادراتی را متنوع میسازد. او همچنین تأکید کرد که این توافق، محرک سرمایهگذاری خواهد بود.
جزئیات توافق از زبان مدیر سومو
علی نزار، مدیرکل شرکت سۆمۆ، شامگاه جمعه ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ (۵ مهر ۱۴۰۴)، در یک کنفرانس مطبوعاتی دربارهی توافق سهجانبه و آغاز مجدد صادرات نفت کوردستان اظهار داشت: "مذاکرات و گفتگوها برای رسیدن به توافق، ۳۰ ماه به طول انجامید. اکنون اقلیم کوردستان روزانه تقریباً ۲۴۰ هزار بشکه نفت به شرکت سۆمۆ تحویل میدهد که ۵۰ هزار بشکهی آن برای نیازهای داخلی اقلیم کوردستان مصرف میشود."
وی تصریح کرد: نفت اقلیم کوردستان برای بازاریابی به بندر جیهان ترکیه واقع در دریای مدیترانهی، که مرکز بازار اروپا است، صادر خواهد شد؛ زیرا اروپا برای جایگزینی نفت روسیه به نفت اقلیم کوردستان نیاز دارد. او افزود که حتی آمریکای شمالی و جنوبی نیز میتوانند از این نفت بهرهمند شوند.
بر اساس این توافق سهجانبه، دولت فدرال عراق مسئولیت جبران خسارت شرکتها را به عهده میگیرد. همچنین برای هر بشکه ۱۶ دلار به شرکتهای سرمایهگذار پرداخت خواهد شد و شایستگیهای آنها از طریق بانک فدرال آمریکا تأمین میشود.
علی نزار در پایان تأکید کرد که این توافق موقتی نخواهد بود، بلکه "مبنایی برای تفاهم و توافق بلندمدت" خواهد شد.
شایان ذکر است که صادرات نفت خام اقلیم کوردستان از طریق بندر جیهان، از ۲۵ مارس ۲۰۲۳ (۵ فروردین ۱۴۰۲) به دلیل شکایت عراق علیه ترکیه متوقف شده بود.