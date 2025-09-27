آمادگی میدان نفتی خورمله برای ازسرگیری صادرات به جیهان
نفت هشت میدان اقلیم کوردستان به خورمله منتقل شده است و عملیات ازسرگیری صادرات ۱۹۰ هزار بشکهی روزانهی نفت خام به بندر جیهان آغاز میشود
هوشمند صادق، خبرنگار کوردستان ۲۴، از میدان نفتی خورمله در جنوب شهر اربیل گزارش داد که نفت از تمام هشت میدان نفتی اقلیم کوردستان به خورمله ارسال میشود و کلیهی آمادگیها فراهم شده است تا پروسهی ازسرگیری صادرات نفت از این میدان به پیشخابور و از آنجا به بندر جیهان ترکیه آغاز شود.
وی اشاره کرد که نمایندگان وزارت منابع طبیعی و شرکتهای عملیاتی در میدان نفتی خورمله حضور دارند. بر اساس توافقنامهی اخیر، انتقال نفت خام تا نقطهی پیشخابور که آخرین مرز اقلیم کوردستان است، بر عهدهی وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان خواهد بود. از پیشخابور تا بندر جیهان، این مسئولیت به عهدهی دولت ترکیه است و در بندر، نفت تحویل شرکت بازاریابی نفت عراق (سۆمۆ) خواهد شد.
جزئیات بازاریابی جهانی و سهمیهی صادرات
بر اساس اطلاعات هۆشمند صادق، شرکت سۆمۆ برای فروش مجدد نفت خام کوردستان، با یک شرکت بزرگ بازرگانی نفتی سوئیس قرارداد منعقد کرده است. با رسیدن نفت به بندر جیهان، شرکت سوئیسی بخشی از نفت خام کوردستان را به اروپا منتقل کرده و بخش دیگر را به آمریکای شمالی و چند کشور دیگر صادر خواهد کرد.
این توافق میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق برای مدت سه ماه منعقد شده است. در این بازه، میادین نفتی اقلیم کوردستان روزانه ۲۴۰ هزار بشکه نفت تولید خواهند کرد که ۱۹۰ هزار بشکهی آن صادر و ۵۰ هزار بشکهی آن برای نیازهای داخلی مصرف میشود. با این حال، برای بودجهی عمومی سال ۲۰۲۶ عراق، در این توافق بر اساس توانایی تولید نفت خام اقلیم کوردستان تغییراتی اعمال خواهد شد.
فاصلهی میان میدان نفتی خورمله تا بندر جیهان تقریباً ۶۰۰ کیلومتر است و ازسرگیری صادرات و رسیدن نفت به بندر، مستلزم زمان کافی خواهد بود.