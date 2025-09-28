32 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- امروز دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کوردستان نشستی برگزار کرد و در آن، دیدار روز گذشته پرزیدنت مسعود بارزانی و بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی را مورد توجه قرار داد. قرار است فردا دوشنبه هم دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان به ریاست پرزیدنت بارزانی، نشست برگزار کند.

امروز یکشنبه ۲۸ سپتامبر، یک منبع بلندپایه در پارت دموکرات کوردستان که نخواست هویت خود را فاش کند، به کوردستان۲۴ گفت: پارت دموکرات و اتحادیه میهنی کوردستان گام‌های بسیار خوبی برای تشکیل کابینه جدید برداشته‌اند.

وی افزود: به احتمال زیاد در ماه آینده و به خصوص در دو هفته پیش رو پارلمان کوردستان، نشست‌های خود را از سر گیرد.

او گفت: فردا دوشنبه دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان به ریاست پرزیدنت بارزانی نشست برگزار می‌کند و مطمئنا روابط بین پارت دموکرات و اتحادیه میهنی کوردستان و تشکیل کابینه جدید بررسی می‌شود.

یک عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کوردستان، به کوردستان۲۴ گفت که در نشست امروز آن حزب محتوای نشست روز گذشته پرزیدنت بارزانی و بافل طالبانی بررسی شده است.

او گفت که دو طرف در آینده نزدیک به منظور تشکیل کابینه جدید، نشست مشترک برگزار می‌کنند.

