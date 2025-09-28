سازمان محیط زیست: هوای اربیل در مقایسه با سال گذشته ۸۰ درصد پاکتر شده است
اربیل (کوردستان٢٤)- مدیر سازمان محیط زیست اربیل، میگوید که هوای اربیل هر روز پاکتر میشود و راهکارهای شدیدی برای پاک نگه داشتن هوای شهر در پیش میگیرند.
دلشاد هیرانی، مدیر سازمان محیط زیست اربیل، امروز یکشنبه ۲۵ سپتامبر به کوردستان۲۴ گفت: هر روز هوای اربیل پاکتر میشود، اما هنوز به تلاش بیشتر در این راستا نیاز هست.
وی افزود: هوای اربیل در مقایسه با سال گذشته ۸۰ درصد پاکتر شده و با اجرای طرح روشنایی، آلودگی هوا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این دستاورد بزرگی است، زیرا سالهاست که نتوانستهایم آلودگی را تا این حد کاهش دهیم.
او در ادامه گفت: خاموش کردن ژانراتورهای محلی، بستن پالایشگاههای غیرقانونی، تعبیه فیلتر برای رستورانها و جلوگیری از انتشار دود خودروها، از عوامل اصلی کاهش آلودگی هوا هستند.
هیرانی، گفت: کیفیت بنزین و گازوئیل در اربیل بسیار بهتر شده و راهکارهای شدیدی در پیش گرفته شده است.
روز یکشنبه ۱۲ ژانویه، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، نشست ویژهای را ریاست کرد که مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست در شهرهای اربیل و دهوک را پیگیری میکند. نخستوزیر در این نشست تصمیماتی اتخاذ کرد. پس از آن نشست، سازمان محیط زیست اربیل سه خط تماس ویژه فعال کرد که شهروندان از طریق آن اطلاعات مربوط به آلودگی محیط زیست را منتقل کنند.
ب.ن