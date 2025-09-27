وزارت نفت عراق: صادرات نفت اقلیم کوردستان از سر گرفته شد

عملیات صادرات نفت کوردستان بامداد روز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴) با موفقیت کامل فنی و در پی همکاری‌های مشترک دولت فدرال و دولت اقلیم کوردستان آغاز گردید

4 ساعت پیش

وزارت نفت عراق روز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴) اعلام کرد که صادرات نفت از اقلیم کوردستان از طریق خط لوله‌ی عراق-ترکیه مجدداً آغاز شده است.

وزارت نفت عراق در بیانیه‌ای توضیح داد که این عملیات بامداد امروز شنبه، تحت نظارت حیّان عبدالغنی، معاون نخست‌وزیر در امور انرژی و وزیر نفت، و با همکاری‌ی وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان، از سر گرفته شد.

این وزارتخانه تأکید کرد که صادرات از ساعت ۶:۰۰ صبح و بدون هیچ‌گونه مشکل فنی آغاز شده است. این موفقیت نشان‌دهنده‌ی تلاش‌های مشترک موفق میان دولت فدرال و دولت اقلیم برای دستیابی به این دستاورد مهم است.

وزارت نفت عراق این تحول را گامی راهبردی برای مدیریت منابع ملی در فضای شراکت و هماهنگی دانست و ابراز امیدواری کرد که به تضمین تداوم صادرات نفت و حمایت از اقتصاد ملی کمک کند.

جزئیات توافق سه‌جانبه

اواخر هفته‌ی گذشته، توافق سه‌جانبه‌ی میان دولت فدرال، دولت اقلیم کوردستان و شرکت‌های تولیدکننده‌ی نفت برای ازسرگیری صادرات نفت خام اقلیم منتشر شده بود و پروسه‌ی صادرات بامداد امروز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴) عملاً آغاز شد.

بر اساس این توافق، قرار است روزانه ۱۹۰ هزار بشکه نفت خام از میادین نفتی اقلیم کوردستان از طریق خط لوله به بندر جیهان ترکیه صادر شود و این نفت از طریق شرکت بازاریابی نفت عراق (سۆمۆ) به فروش خواهد رسید. همزمان، ۵۰ هزار بشکه نفت خام روزانه برای تأمین نیازهای داخلی اقلیم کوردستان کنار گذاشته می‌شود.

لازم به ذکر است که صادرات نفت خام اقلیم کوردستان از ۲۵ مارس ۲۰۲۳ (۵ فروردین ۱۴۰۲) به دلیل شکایت عراق علیه ترکیه، از طریق بندر جیهان متوقف شده بود.