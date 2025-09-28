ارتش اسرائیل میگوید به انبارهای سلاح حزبالله در جنوب لبنان حمله کرده است
اربیل (کوردستان٢٤)- ارتش اسرائیل اعلام کرد که امروز یکشنبه ۲۸ سپتامبر، به انبارهای سلاح متعلق به گروه مسلح حزبالله در جنوب لبنان حمله کرده است.
ارتش در بیانیهای اعلام کرد:«ارتش اسرائیل به انبارهای سلاح حزبالله در جنوب لبنان حمله کرد. این انبارهای سلاح توسط این سازمان تروریستی برای پیشروی و انجام حملات تروریستی علیه کشور اسرائیل استفاده میشد.»
خبرگزاری ملی لبنان، خبرگزاری دولتی لبنان، از «یک سری» حملات هوایی اسرائیل در نزدیکی شهرهای کفر رومان و جرمک و حمله پهپادی به خانهای در هومین، همگی در جنوب این کشور، خبر داد.
با وجود آتشبس ماه نوامبر که به بیش از یک سال خصومت بین حزبالله و اسرائیل پایان داد، اسرائیل به حملات منظم خود به لبنان ادامه داده و هنوز نیروهایی در پنج نقطه مرزی در داخل لبنان دارد.
در همین حال، حزبالله تحت فشار شدید برای تحویل سلاحهای خود است و ارتش لبنان طرحی برای خلع سلاح آن، از جنوب، تهیه کرده است.
لبنان خود با فشار برای اقدام از سوی ایالات متحده و همچنین حملات مداوم اسرائیل روبرو است.
اما روز شنبه، نعیم قاسم، رهبر حزبالله، در سخنرانی خود در جمع هوادارانش، ضمن گرامیداشت یکمین سالگرد ترور حسن نصرالله، سلف خود، گفت که این گروه اجازه نخواهد داد که خلع سلاح شود.
حزبالله تنها گروه مسلح بزرگی بود که پس از جنگ داخلی لبنان اجازه داشت سلاحهای خود را حفظ کند، زیرا در حال مبارزه با اشغال مداوم جنوب توسط اسرائیل بود.
مناطق اصلی این گروه عمدتا در جنوب و شرق لبنان شیعهنشین و همچنین جنوب بیروت قرار دارد.
در اکتبر ۲۰۲۳، این گروه در حمایت از حماس در غزه، شروع به پرتاب موشک به اسرائیل کرد. ماهها تبادل آتش در سپتامبر ۲۰۲۴ به جنگ تمام عیار تبدیل شد، قبل از اینکه دو ماه بعد آتشبس توافق شود.
ایافپی/ب.ن