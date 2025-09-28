2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- سیاستمدار عراقی، می‌گوید که در مسائل اساسی عراق گروه‌های شبه‌نظامی تصمیم‌گیری می‌کنند و این کشور تحت نفوذ ایران قرار گرفته است. او تاکید کرد که انتخابات تغییر چندانی در عراق ایجاد نمی‌کند.

مشعان جبوری، سیاستمدار عراقی، امروز یکشنبه ۲۸ سپتامبر در گفت‌وگو با کوردستان۲۴، گفت: اوضاع داخلی عراق بسیار آشفته است. در مسائل اساسی گروه‌های شبه‌نظامی تصمیم‌گیری می‌کنند. آن گروه‌ها وابسته به ایران هستند و کاملا روشن است که عراق تحت نفوذ ایران دارد.

گروه‌‌‌‌های مسلح می‌خواهند منابع مالی عراق را تصرف کنند

مشعان جبوری گفت: گروه‌‌های مسلح فقط با اهل سنت دشمنی نمی‌کنند، آنها می‌خواهند در تمام استان‌های اهل سنت قدرت خود را تحمیل کنند، چون فکر می‌کنند آن استا‌نها بار سنگینی بر دوش عراق هستند. بنابراین می‌خواهند یک دولت شیعه تاسیس کنند. می‌خواهند با تاسیس یک دولت شیعه منابع مالی عراق را تصرف کنند.

انتخابات هیچ تغییری در عراق ایجاد نمی‌کند

جبوری گفت: مقتدی صدر اعلام کرده که در انتخابات مشارکت نمی‌کند، انتخابات بدون او هیچ معنایی ندارد. انتخابات تغییر چندانی در عراق ایجاد نمی‌کند. در نهایت ایران در عراق تصمیم‌گیری می‌کند. باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا عراق را در اختیار ایران قرار داد.

قطع حقوق کارکنان اقلیم کوردستان جنایت بزرگی است

مشعان جبوری به روابط اقلیم کوردستان و عراق اشاره کرد و گفت: همه به کوردها وفادار نبودند. مطمئنا قطع حقوق کارکنان اقلیم کوردستان جنایت بزرگی است و به عنوان مجازات عمومی تلقی می‌شود.

دولت کوردستان تاسیس خواهد شد

این سیاستمدار عراقی تاکید کرد: ما از دیرباز از همه‌پرسی و دولت کوردستان حمایت کرده‌ایم. کوردها حق دارند درباره سرنوشت خود تصمیم‌گیری کنند و باید روزی دولت کوردستان تاسیس شود.

ب.ن