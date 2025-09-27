شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش‌نویس قطعنامه‌ی پیشنهادی چین و روسیه را که خواستار به تعویق افتادن بازگشت تحریم‌ها علیه ایران بود، رد کرد

4 ساعت پیش

شورای امنیت سازمان ملل متحد لحظاتی پیش، پیش‌نویس قطعنامه‌ی ارائه شده توسط چین و روسیه برای تمدید مهلت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را تصویب نکرد. این پیش‌نویس با کسب ۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع رد شد.

چین و روسیه پیشنهاد کرده بودند که بازگشت تحریم‌های پیشین شورای امنیت درباره‌ی ایران تا اوایل بهار سال آینده به تعویق انداخته شود. ریاست دوره‌ای این نشست شورای امنیت بر عهده‌ی کره‌ی جنوبی بود.

واکنش‌ها و هشدارهای پیش از رأی‌گیری

عباس عراقچی، وزیر خارجه‌ی ایران، پیش از این رأی‌گیری گفته بود که این جلسه «فرصتی کوتاه برای شورای امنیت است تا به رویارویی "نه" و به همکاری "آری" بگوید.» او با هشدار به سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) گفته بود که با «آغاز این بازی» نه تنها پیروز نخواهند بود، بلکه از روندهای دیپلماتیک آتی نیز کنار گذاشته خواهند شد.

همچنین علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در مصاحبه با شبکه‌ی پی‌بی‌اس هشدار داده بود: «در صورت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد، ایران همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متوقف خواهد کرد.»

از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود: «تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران هم باید دوباره احیا شود.»

عراقچی: آمریکا به دیپلماسی خیانت کرد

پس از اعلام نتیجه‌ی رأی‌گیری، عباس عراقچی، وزیر خارجه‌ی ایران، در واکنشی تند اعلام کرد که آمریکا به دیپلماسی «خیانت» کرد و سه کشور اروپایی توافق هسته‌ای را دفن کردند.

او ضمن تشکر از چین، روسیه، پاکستان و الجزایر برای رأی مثبت و از گویان و کره‌ی جنوبی برای رأی ممتنع، گفت که این کشورها «جانب درست تاریخ را انتخاب کرده‌اند.» عراقچی این پیش‌نویس را «تلاشی صادقانه برای باز نگه داشتن درهای دیپلماسی» خواند و بار دیگر تأکید کرد که فعالیت هسته‌ای ایران صلح‌آمیز بوده است.