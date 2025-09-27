مخالفت چهارجانبهی ایران، روسیه، چین و پاکستان با بازگشت آمریکا به پایگاه بگرام
وزرای خارجهی ایران، روسیه، چین و پاکستان در بیانیهای مشترک، مخالفت قاطعانهی خود را با بازگشت نیروهای آمریکایی به پایگاه نظامی بگرام در افغانستان اعلام کرده و خواستار احترام به استقلال این کشور شدند
در چهارمین نشست چهارجانبه که روز پنجشنبه، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ مهر ۱۴۰۴)، به پیشنهاد روسیه در حاشیهی هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد، وزرای خارجهی ایران، روسیه، چین و پاکستان موضع مشترک خود را در قبال تحولات افغانستان اعلام کردند.
این چهار کشور در بیانیهای مشترک، بدون نام بردن از آمریکا، با ایجاد پایگاه نظامی در داخل افغانستان مخالفت کرده و گفتهاند که «ایجاد پایگاههای نظامی در داخل و اطراف افغانستان توسط کشورهای مسئول وضعیت فعلی» به سود صلح و امنیت منطقهای نیست.
این موضعگیری در حالی صورت میگیرد که بر اساس گزارشها، آمریکا و طالبان گفتگوها در مورد واگذاری پایگاه بگرام را آغاز کردهاند و دونالد ترامپ نیز اخیراً خواستار بازپسگیری این پایگاه نظامی شده است.
ابراز نگرانی از فعالیت گروههای تروریستی
وزرای خارجهی این چهار کشور همچنین در نشست خود از حضور و فعالیت چندین گروه «تروریستی» در افغانستان زیر ادارهی طالبان، ابراز نگرانی کردند.
در بیانیهی مشترک آنها آمده است: «گروههای تروریستی مانند داعش، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، تحریک طالبان پاکستان، جیشالعدل، ارتش آزادیبخش بلوچستان و دیگر گروههای مشابه مستقر در افغانستان، همچنان تهدیدی جدی برای امنیت منطقهای و جهانی هستند.»