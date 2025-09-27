کنفرانس آکادمیک سالگرد "نیقیه" با سخنرانی مسرور بارزانی در اربیل افتتاح شد

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در همایش آکادمیک سالگرد "نیقیه بر اهمیت همزیستی‌ی مسالمت‌آمیز در کوردستان تأکید کرد

4 ساعت پیش

کنفرانس آکادمیک سالگرد "نیقیه"، روز شنبه، ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴و۴)، با حضور مسرور بارزانی، نخست وزیر دولت اقلیم کوردستان، در شهر اربیل آغاز به کار کرد.

بر اساس برنامه‌ی این کنفرانس، نخست وزیر اقلیم کوردستان در این همایش سخنرانی کرد. همچنین، کنفرانس "نیقیه" میزبان شماری از پاتریارک‌های شناخته‌شده‌ی مسیحی از عراق و خاورمیانه‌ی است.

این کنفرانس به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخی مسیحیان شناخته می‌شود که در آن، کشیش‌ها و پاتریارک‌ها با هدف ترویج پیام اتحاد و نزدیک ساختن باورها گرد هم می‌آیند. هدف اصلی‌ی برگزاری‌ی این همایش، اشتراک و نشر ارزش‌های شورای "نیقیه" و تأکید بر تأثیرات آن بر جهان مدرن است.

نخست وزیر دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، در سخنرانی خود به استقبال از میهمانان پرداخت و بر اهمیت حفظ فرهنگ همزیستی‌ی در کوردستان تأکید کرد.

متن کامل سخنرانی‌ نخست‌وزیر

«به نام خداوند بزرگ و مهربان،

جناب قداسه‌ی پاتریارک ماراوا،

قداسه‌ی پاتریارک لوییس ساکو،

شخصیت‌های بزرگ مذهبی از همه‌ی ادیان و مذاهب کوردستان،

اساتید ارجمند دانشگاه،

شخصیت‌های آکادمیک،

میهمانان بزرگوار، به‌ویژه آنانی که از خارج از کشور تشریف آورده‌اند؛

به همه‌ی شما خوشامد می‌گویم و بسیار خرسندم که امروز در این گردهمایی‌ی مهم در کنار شما هستم و در آن مشارکت می‌کنم.

به همگی‌ی شما خیرمقدمی‌ی گرم عرض می‌کنم و از حضور شما سپاسگزارم. امروز همگی‌ی ما در اربیل، پایتخت همزیستی و پایتخت اقلیم کوردستان، گرد هم آمده‌ایم.

خوشحالم که این کنفرانس علمی‌ی مهم در اربیل و با مشارکت این تعداد زیاد از شخصیت‌های عالی‌رتبه‌ی مذهبی برگزار می‌شود.

برای شما آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم نتایج واقعی‌ی این کنفرانس در خدمت تقویت فرهنگ همزیستی‌ی مسالمت‌آمیز و تکمیل پایه‌های صلح، تفاهم و برادری‌ی میان همه‌ی اقشار باشد.

حضار گرامی، می‌توانم با افتخار بگویم که همزیستی‌ی مسالمت‌آمیز یکی از ویژگی‌ها و برجستگی‌های جامعه‌ی کوردستان است. اما این فرهنگ از صمیم قلب نیازمند تقویت بیشتر، غنی‌سازی و استحکام‌بخشی‌ی است و این مسئولیت هر یک از ما در این راستا می‌باشد. هر کاری که بتوانیم انجام دهیم، باید انجام دهیم.

این خطاب به‌ویژه متوجه‌ی شخصیت‌ها و اساتید بزرگوار مذهبی‌ی همه‌ی ادیان و مذاهب است که باید نقش و مسئولیت راهبردی و مؤثر خود را ایفا کنند.

آن‌ها باید ارزش‌های والای محبت، تفاهم و صلح اجتماعی را میان اقشار مختلف تعمیق بخشیده و مستحکم‌تر سازند. در این راستا، دولت اقلیم کوردستان همواره به پیاده‌سازی‌ی پایه‌های همزیستی‌ی مسالمت‌آمیز، آزادی‌ی مذهبی، تفاهم و دوستی‌ی میان اقشار کوردستان پایبند خواهد ماند.

ما در دولت اقلیم کوردستان، ایمان کامل به حفظ و تأکید بر تنوع مذهبی، مذهبی و فرهنگی داریم.

در همین چارچوب، ما همواره از پشتیبانی و حفظ زبان سریانی، زبان کلدانی، آشوری و آرامی، که زبان حضرت عیسی‌ی مسیح (درود خدا بر او) بود، حمایت می‌کنیم.

دولت اقلیم کوردستان از طریق مدیریت عمومی‌ی فرهنگ و هنر سریانی، از آموزش زبان سریانی حمایت می‌کند و اکنون ۵۰ مدرسه‌ی ویژه به زبان سریانی در اقلیم کوردستان وجود دارد که هزاران دانش‌آموز به این زبان کهن و دیرینه تحصیل می‌کنند. همچنین سال گذشته، با پشتیبانی‌ی دولت اقلیم کوردستان، اولین سمپوزیوم سریانی در اربیل برگزار شد.

علاوه بر این، دولت اقلیم کوردستان از طریق وزارت اوقاف و امور مذهبی، ضمن توجه به مساجد و زیارتگاه‌ها و اماکن مقدس همه‌ی ادیان، از کلیساها نیز حمایت و پشتیبانی می‌کند. با کمال مسرت اعلام می‌کنیم که به‌زودی چهار کلیسای جدید در اربیل و دهوک بازگشایی خواهند شد.

همچنین بهار امسال، برای اولین بار در کوردستان و در یک ابتکار بی‌سابقه، روز نیایش مشترک با نظارت و حضور بارزانی و مشارکت صدها شخصیت مذهبی، سیاسی و اجتماعی از سراسر جهان، در اربیل برگزار شد. امیدواریم این گردهمایی‌ی سالانه برای تقویت ارزش‌های همزیستی‌ی مسالمت‌آمیز، بخشش و آزادی‌ی مذهبی در اربیل برگزار شود.

این برنامه‌ها، پروژه‌ها و ابتکارات، تأکیدی‌ی بر این است که کوردستان خانه‌ی همه‌ی ماست. همان‌گونه که اقشار کوردستان باهم دچار ستم، ظلم و اشغالگری بودند، امروز نیز در کنار یکدیگر برای ساخت، آبادانی، توسعه و پیشرفت سرزمین خود تلاش می‌کنند.

من مایلم در اینجا به یک نکته‌ی مهم و یک رویداد تاریخی اشاره کنم که در این چند روز شاهد آن بودیم. پس از دو سال توقف صادرات نفت اقلیم کوردستان به بازارهای جهانی، بار دیگر امروز صبح نفت اقلیم کوردستان به بازارهای جهانی صادر شد.

این توافق با دولت فدرال، دستاورد بزرگی برای همه‌ی مردم عراق، به‌ویژه مردم اقلیم کوردستان است. من از همه‌ی آن شخصیت‌ها و طرف‌هایی‌ی که نقش راهبردی در به موفقیت رساندن این پروسه داشتند، تقدیر و تشکر می‌کنم. در اینجا مایلم به نقش ویژه ایالات متحده‌ی آمریکا، چه سفیر آن‌ها در بغداد و چه کنسول آن‌ها در اربیل، اشاره کنم که حقیقتاً پشتیبان بزرگی برای به ثمر رساندن این پروسه بودند.

بار دیگر امیدوارم که این قرارداد، این توافق، باعث پیشرفت زیرساخت‌های اقتصادی و در خدمت همه‌ی شهروندان باشد.

در پایان، برای این کنفرانس آرزوی موفقیت دارم و اطمینان می‌دهم که اقلیم کوردستان، همچون همیشه، کانون درخشان همزیستی‌ی مسالمت‌آمیز، آزادی، پذیرش یکدیگر، برادری و تفاهم باقی خواهد ماند.

شاد و سرافراز باشید، و خداوند بزرگ کوردستان را حفظ کند. بسیار سپاسگزارم.»