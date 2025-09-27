آغاز صادرات نفت کوردستان از سوی دولت اقلیم کوردستان، عراق و ترکیه تأیید شد
وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان و مقامات عراقی و ترکیه آغاز انتقال روزانهی ۱۹۰ هزار بشکه نفت خام را به بندر جیهان ترکیه پس از دو سال و نیم توقف تأیید کردند
وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان در بیانیهای اعلام کرد: "ساعت ۷:۰۰ صبح امروز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴)، از سرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان از طریق خط لولهی نفت کرکوک - جیهان با موفقیت آغاز شد."
عملیات ازسرگیریی صادرات نفت خام اقلیم کوردستان پس از بیش از دو سال و نیم توقف، دقیقاً از ساعت ۶:۵۰ صبح امروز شنبه از میدان نفتی پیشخابور به سمت بندر جیهان ترکیه آغاز شده است و قرار است روزانه ۱۹۰ هزار بشکه نفت خام کوردستان در این بندر به بازارهای جهانی عرضه شود.
تأییدیهی شرکتهای نفتی عراق و ترکیه
این اقدام در پی توافق سهجانبهی میان هیئتهای وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان، وزارت نفت فدرال عراق و شرکتهای بینالمللیی سرمایهگذار در بخش نفت حاصل شد تا صادرات از طریق شرکت بازاریابی نفت عراق (سۆمۆ) انجام شود.
در همین راستا، عامر خلیل، مدیرکل شرکت نفت شمال عراق، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که در چارچوب دستورالعملهای محمد شیاع سوودانی، نخست وزیر عراق، و با نظارت حیان عبدالغنی، وزیر نفت، و با همکاری مستقیم وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان، صادرات نفت اقلیم امروز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، از سر گرفته شد.
وی افزود: "خوشبختانه صادرات نفت اقلیم از ساعت ۶:۰۰ صبح امروز آغاز شد و اکنون ۱۹۰ هزار بشکه در روز صادر میشود که این میزان در هفتههای آینده افزایش خواهد یافت. پروسهی صادرات هیچ مشکلیی نداشته است و با همکاریی کارمندان شرکت نفت شمال، شرکتهای سرمایهگذار کوردستان و وزارت منابع طبیعی بسیار آسان انجام پذیرفت."
او تأیید کرد که نفت اقلیم کوردستان وارد خاک ترکیه شده تا به بازارهای جهانی برسد.
موضع وزیر انرژی ترکیه
آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، نیز در شبکهی اجتماعی ایکس اعلام کرد که پروسهی ازسرگیریی صادرات نفت از طریق خط لولهی عراق – ترکیه از ساعت ۰۷:۰۷ صبح امروز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ آغاز شده است.
بایراکتار یادآور شد که اگرچه صادرات از این خط در فوریهی ۲۰۲۳ به دلیل زلزله متوقف شده بود، خطوط لوله متعاقباً در ۴ اکتبر ۲۰۲۳ توسط شرکت بوتاش بازسازی شدند.
صادرات نفت خام میادین نفتی اقلیم کوردستان پس از توقف ۲۵ مارس ۲۰۲۳ (۵ فروردین ۱۴۰۲) بر اساس حکم دادگاه پاریس متوقف شده بود.
بر اساس توافق اخیر، حدود ۲۴۰ هزار بشکه نفت خام روزانه در میادین اقلیم کوردستان تولید میشود، اما ۱۹۰ هزار بشکه از طریق سۆمۆ صادر و ۵۰ هزار بشکه نیز برای مصرف داخلیی اقلیم کوردستان اختصاص خواهد یافت.
تأکید بر پرداخت مطالبات شرکتها
غزال عزیر، مدیرکل قراردادها و امور اقتصادی وزارت منابع طبیعی، به کوردستان ۲۴ گفت که امروز همهی میادین نفتیی اقلیم کوردستان محصولات خود را به بندر جیهان صادر میکنند.
وی با اشاره به اینکه توقف تقریباً سه سالهی صادرات، تأثیر بزرگی بر شرکتهای نفتی داخلی داشته است، گفت: یکی از عوامل مهم در سرمایهگذاری، این است که شرکت سهم خود را با بهترین قیمت بفروشد. در گذشته، شرکتهای داخلی با قیمتی کمتر از قیمت جهانی نفت میفروختند که این امر منجر به کاهش درآمد آنها و ضعف در سرمایهگذاری شد و تولید آنها کاهش یافت.
غزال عزیر خاطرنشان کرد که یکی دیگر از دلایل کاهش تولید، فنی است، زیرا نفت برای مدت طولانی از طریق خط لوله صادر نشده است. وی ابراز امیدواری کرد که شرکتهای داخلی مطالبات خود را دریافت کنند تا تولید را افزایش داده و میادین خود را توسعه دهند، زیرا افزایش تولید نفت هم برای اقلیم و هم برای عراق سودمند است.
وی در پایان تأکید کرد که وزارت منابع طبیعی اصلاحات خوبیی انجام داده است که به موجب آن وزارتخانه به طور مستقیم بر شرکتهای نفتی نظارت میکند. او افزود که پول یک شرط اساسی برای شرکتها است، زیرا یکی از کارهای سرمایهگذاریی شرکتها حفاریی چاههای جدید است که این امر نیازمند پول است.
او تأکید کرد که بر اساس قانون بودجه، دولت اقلیم کوردستان موظف است ۵۰ هزار بشکه نفت را برای مصرف داخلی کنار بگذارد و مابقی را برای فروش به بندر جیهان بفرستد.