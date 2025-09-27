دیدار پرزیدنت بارزانی و بافل طالبانی در پیرمام برگزار شد

پرزیدنت بارزانی و رئیس اتحادیه‌ی میهنی کوردستان امروز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۵ مهر ۱۴۰۴) در پیرمام دیدار و درباره موضوعات حیاتی، از جمله ازسرگیری صادرات نفت کوردستان و روند تشکیل کابینه‌ی جدید، گفت‌وگو کردند

2 ساعت پیش

پرزیدنت مسعود بارزانی و بافل طالبانی، رئیس اتحادیه‌ی میهنی کوردستان، روز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۵ مهر ۱۴۰۴)، در دفتر بارزانی در پیرمام دیدار کردند. این نشست در چارچوب تلاش‌های جاری برای تقویت روابط میان احزاب اصلی کوردستان و حل و فصل مسائل داخلی و فدرال برگزار شد.

بر اساس اطلاعات اختصاصی کوردستان۲۴، در این نشست موضوعات مهمی از جمله ازسرگیری صادرات نفت کوردستان، روند تشکیل کابینه‌ی دهم دولت اقلیم کوردستان، انتخابات پارلمانی عراق، روابط میان پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه‌ی میهنی، و همچنین وضعیت عمومی عراق و منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آخرین دیدار میان بارزانی و بافل طالبانی در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۳ تیر ۱۴۰۴) در مقر بارزانی انجام شده بود.

پس از آن نشست، دفترهای سیاسی پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه‌ی میهنی کوردستان با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که محور اصلی مذاکرات، رویدادها، تحولات و مشکلات مربوط به دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق، به ویژه سهم مالی و حقوق کارمندان دولت اقلیم کوردستان بوده است.