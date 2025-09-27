نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان در دیدار با دبیرکل کنگره‌ی ملی عراق، بر لزوم حل مسائل میان اربیل و بغداد بر برطبق قانون اساسی و تأمین شایسته‌ی مالی شهروندان کوردستان تأکید کرد

5 ساعت پیش

به گزارش اداره‌ی رسانه و اطلاعات دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۵ مهر ۱۴۰۴)، با آراس حبیب کریم، دبیرکل کنگره‌ی ملی عراق، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، طرفین وضعیت کلی عراق و مقدمات برگزاری دوره‌ی جدید انتخابات مجلس نمایندگان این کشور را بررسی کردند.

آنان همچنین بر لزوم حل‌وفصل مسائل میان اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق تأکید کردند. این راه‌حل باید مبتنی بر احترام به قواره‌ی قانونی و حفظ موقعیت دولت اقلیم کوردستان در قانون اساسی و همچنین تأمین شایسته‌ی مالی و حقوق مردم کوردستان باشد.