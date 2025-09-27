اخبار

مسرور بارزانی: کوردستان را با تمام اقلیت‌ها و طیف‌های آن می‌سازیم

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان با تأکید بر اصل همزیستی مسالمت‌آمیز، اعلام کرد که کوردستان میهن تمام طیف‌های گوناگون آن است و همه با هم برای آبادانی آن تلاش می‌کنند

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۵ مهر ۱۴۰۴)، در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: «کوردستان میهن همه‌ی ماست و همان‌طور که طیف‌های گوناگون کوردستان در کنار یکدیگر با ستم، زورگویی و اشغالگری مواجه شدند، امروز نیز برای ساختن، آبادانی، توسعه و پیشرفت میهن‌مان در کنار یکدیگر ایستاده‌ایم.»

این اظهارات در حالی بیان شد که امروز، با حضور مسرور بارزانی و شمار زیادی از شخصیت‌های برجسته‌ی دینی کوردستان، کنفرانس ویژه‌ی بزرگداشت ۱۷۰۰مین سالگرد شورای نیقیه در اربیل برگزار گردید.

 

 

 
