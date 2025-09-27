نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان با تأکید بر اصل همزیستی مسالمت‌آمیز، اعلام کرد که کوردستان میهن تمام طیف‌های گوناگون آن است و همه با هم برای آبادانی آن تلاش می‌کنند

4 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۵ مهر ۱۴۰۴)، در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: «کوردستان میهن همه‌ی ماست و همان‌طور که طیف‌های گوناگون کوردستان در کنار یکدیگر با ستم، زورگویی و اشغالگری مواجه شدند، امروز نیز برای ساختن، آبادانی، توسعه و پیشرفت میهن‌مان در کنار یکدیگر ایستاده‌ایم.»

این اظهارات در حالی بیان شد که امروز، با حضور مسرور بارزانی و شمار زیادی از شخصیت‌های برجسته‌ی دینی کوردستان، کنفرانس ویژه‌ی بزرگداشت ۱۷۰۰مین سالگرد شورای نیقیه در اربیل برگزار گردید.