آلمان خواهان توافق فوری با سوریه برای اخراج پناهندگان است

وزیر کشور آلمان از برنامه‌ریزی‌ برای توافق با دمشق جهت اخراج مجرمان و سپس پناهندگانی که فاقد حق اقامت هستند خبر داد و بر لزوم هماهنگی‌ با کابل برای بازگرداندن افغان‌ها تأکید کرد

5 ساعت پیش

آلمان رسماً خواستار دستیابی‌ به یک توافق فوری‌ با سوریه برای دیپورت پناهندگان سوری‌ی و بازگرداندن شهروندان افغانستانی‌ی خود با هماهنگی‌ی کابل است.

الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، روز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴)، به روزنامه‌ی آلمانی 'راینیشه پست' (Rheinische Post) گفت: "ما می‌خواهیم امسال با سوریه به توافق برسیم و کار را با دیپورت مجرمان آغاز خواهیم کرد، سپس کسانی را که حق اقامت ندارند دیپورت خواهیم کرد."

وی تأکید کرد که باید میان افرادی‌ی که به خوبی با جامعه و بازار کار ادغام شده‌اند، و افرادی‌ی که حق پناهندگی ندارند و وابسته به کمک‌های اجتماعی هستند، تفاوت قائل شد.

جزئیات برنامه‌ی دیپورت

آلمان از سال ۲۰۱۲ تا کنون هیچ شهروند سوری‌ی را دیپورت نکرده است. با این حال، وزارت کشور آلمان اعلام کرده است که شمار سوری‌هایی‌ که پس از برکناری‌ بشار اسد به طور داوطلبانه به زادگاه خود بازمی‌گردند، در حال افزایش است.

بر اساس آمار این وزارتخانه، تا پایان ماه اوت امسال، ۱,۸۶۷ نفر با بودجه‌ی دولت آلمان به سوریه بازگشته‌اند.

در مورد افغان‌ها، پس از روی کار آمدن طالبان در سال ۲۰۲۱، آلمان هیچ افغانستانی را دیپورت نکرده است، به جز یک کاروان در اوت ۲۰۲۴ (شهریور ۱۴۰۳) که ۲۸ مجرم را به کابل منتقل کرد. آلمان اکنون قصد دارد با هماهنگی‌ کابل، عملیات دیپورت افغان‌هایی‌ که فاقد حق اقامت هستند را آغاز کند.