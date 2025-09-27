نچیروان بارزانی و محمد شیاع السودانی توافق اربیل و بغداد را بررسی کردند
نچیروان بارزانی و نخستوزیر عراق در یک گفتگوی تلفنی، توافق اخیر بین اربیل و بغداد را گامی مهم برای حل مشکلات و تقویت روابط دوجانبه توصیف کردند
ریاست اقلیم کوردستان با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «بعد از ظهر امروز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۵ مهر ۱۴۰۴)، نچیروان بارزانی، پرزیدنت اقلیم کوردستان، تماسی تلفنی از سوی محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، دریافت کرد.»
بر اساس این بیانیه، نخستوزیر عراق مراتب تشکر و قدردانی خود را از نچیروان بارزانی برای حمایت و تلاشهای مستمر ایشان در تمام مراحل جهت دستیابی به تفاهم و توافق میان دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کوردستان بر سر صادرات مجدد نفت، مسئلهی حقوق و مطالبات مالی، ابراز کرد.
نخستوزیر عراق این توافق را گامی مهم در جهت حل مسائل میان اربیل و بغداد توصیف کرد که تأثیر مثبتی بر ثبات اقتصادی کشور خواهد داشت. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که این توافق به فائق آمدن بر دیگر موانع نیز کمک کند.
در ادامهی این بیانیه آمده است: «نچیروان بارزانی ضمن تشکر و قدردانی از نقش و تلاشهای نخستوزیر سودانی برای دستیابی به توافق، تأکید کرد که این توافق افقهای جدیدی را در برابر همکاری مشترک اربیل و بغداد میگشاید و ابراز امیدواری کرد که به تصویب قانون نفت و گاز و حل دیگر مسائل باقیمانده کمک کند.»
رئیس اقلیم کوردستان همچنین از نخستوزیر عراق برای نشان دادن ارادهی راسخ جهت حل مشکلات کشور، بهویژه مسائل مربوط به اقلیم کوردستان، تشکر کرد و از تمام تیمها و طرفهای ذیربط در اربیل و بغداد که برای دستیابی به این توافق تلاش کردهاند، قدردانی نمود.