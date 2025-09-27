نخست‌وزیر عراق در تماس‌ تلفنی با پرزیدنت بارزانی از نقش ایشان در دستیابی به توافق برای ازسرگیری صادرات نفت که به نفع تمام مردم عراق است، تشکر و قدردانی کرد

3 ساعت پیش

محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، روز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۵ مهر ۱۴۰۴)، در تماس‌های تلفنی جداگانه با پرزیدنت مسعود بارزانی، نچیروان بارزانی پرزیدنت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان و بافل طالبانی رهبر اتحادیه‌ی میهنی کوردستان گفتگو کرد

دفتر نخست‌وزیری عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که سودانی مراتب قدردانی خود را از نقش و تلاش‌های پرزیدنت بارزانی، نچیروان بارزانی، مسرور بارزانی و بافل طالبانی در دستیابی به توافق برای صادرات مجدد نفت اقلیم ابراز داشته است.

در این گفتگوهای تلفنی همچنین بر تداوم تلاش‌ها برای توسعه‌ی ملی، خدمت به منافع عمومی، تحقق اهداف مشترک برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی فراگیر و حفاظت از ثروت ملی و توزیع عادلانه‌ی آن برای تمام مردم کوردستان و عراق در سراسر کشور تأکید شد.

ازسرگیری صادرات و جزئیات توافق

بر اساس گزارش‌ها، صادرات نفت اقلیم کوردستان به بندر جیهان ترکیه از ساعت ۶:۵۰ بامداد امروز (شنبه) از سر گرفته شد.

دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق توافق کرده‌اند که در مرحله‌ی نخست، روزانه ۱۹۰ هزار بشکه نفت اقلیم به بندر جیهان صادر شود. همچنین دو طرف توافق کرده‌اند که ۵۰ هزار بشکه نفت نیز برای تأمین نیازهای داخلی اقلیم مورد استفاده قرار گیرد.