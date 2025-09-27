ایران سفرای خود را از سه کشور اروپایی فراخواند
جمهوری اسلامی ایران در صدور رأی شورای امنیت سازمان ملل متحد سفیران خود را از آلمان، فرانسه و بریتانیا فراخواند
تهران در واکنش به بازگرداندن قطعنامههای لغو شدهی شورای امنیت، سفیران خود را از آلمان، فرانسه و بریتانیا فراخواند. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اقدام سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و بریتانیا) برای احیای تحریمهای لغو شدهی سازمان ملل، سفرای خود در این سه کشور را برای مشورت به تهران فراخواند
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت خارجهی جمهوری اسلامی این اقدام سه کشور اروپایی را "سوءاستفاده از سازوکار حل اختلاف توافق هستهای (برجام) برای بازگرداندن قطعنامههای لغو شدهی شورای امنیت سازمان ملل" و "اقدامی غیرمسئولانه" خواند.
این تصمیم دیپلماتیک پس از آن اتخاذ شد که پیشنویس قطعنامهی تعویق شش ماههی تحریمها علیه جمهوری اسلامی، که توسط چین و روسیه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده بود، رأی نیاورد و تحریمهای سازمان ملل بار دیگر برقرار شدند.
جزئیات تحریمهای احیا شده
تحریمهای مذکور که از روز یکشنبه ۲۸ سپتامبر (۶ مهر ۱۴۰۴) ساعت ۱۲:۳۱ بامداد به وقت تهران اجرایی خواهند شد، شامل مسدودسازیی داراییهای ایران در خارج از کشور، ممنوعیت ارسال تسلیحات به تهران و مجازاتهایی برای توسعهی برنامهی موشکی بالستیک ایران است. این اقدام بهدنبال اختلافات ادامهدار بر سر تعهدات برجامی صورت گرفته و تنشها میان ایران و کشورهای غربی را تشدید کرده است.
منابع دیپلماتیک تأیید کردهاند که فراخوان سفرا بهمنظور ارزیابی و هماهنگی سیاست خارجی ایران در قبال تحولات اخیر انجام شده است، اگرچه وزارت امور خارجهی ایران هنوز بیانیهی رسمی در این خصوص منتشر نکرده است.