مسرور بارزانی در تماس تلفنی با سودانی بر حل بنیادین مشکل حقوق مردم کوردستان تأکید کرد
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان و نخستوزیر فدرال عراق در تماسی تلفنی، ازسرگیری صادرات نفت را دستاوردی مهم خواندند
بر اساس بیانیهی دولت اقلیم کوردستان، روز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۵ مهر ۱۴۰۴)، مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، تماسی تلفنی از محمد شیاع سودانی، نخستوزیر فدرال عراق، دریافت کرد. نخستوزیران عراق و کوردستان در این تماس دربارهی چندین مسئلهیی مهم از جمله ازسرگیری صادرات نفت اقلیم و پروژهی راهبردی «مسیر توسعه» گفتوگو کردند.
صادرات نفت اقلیم به عنوان دستاوردی مهم
در جریان این گفتوگوی تلفنی، رئیسی دولت اقلیم کوردستان و نخستوزیر فدرال، ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان را به عنوان "دستاوردی مهم" توصیف کردند و تأکید نمودند که این اقدام "در خدمت همهی عراقیها است."
نخستوزیر فدرال، سودانی، از رئیسی دولت اقلیم کوردستان بابت دستیابی به این توافق مهم قدردانی کرد و در مقابل، مسرور بارزانی نیز از نخستوزیر فدرال برای برطرف کردن موانع بر سر راه تحقق این توافق سپاسگزاری کرد.
بارزانی ابراز امیدواری کرد که این توافق زمینهساز تصویب قانون نفت و گاز در مجلس عراق باشد.
مطالبات مالی و بودجهی کوردستان
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان در ادامه خواستار آن شد که "مشکل حقوق و مطالبات مالی مردم کوردستان به شکلی بنیادین حلوفصل شود تا دیگر مردم کوردستان در نگرانی نباشند." او همچنین تأکید کرد که "نباید هیچ حقوقیی از امسال (۲۰۲۵) از بین برود."
طرفین توافق کردند که در بودجهیی عمومی فدرال برای سال ۲۰۲۶، اقلیم کوردستان باید سهم بودجهیی خود را داشته باشد.
نخستوزیر فدرال عراق نیز در این تماس تلفنی تأکید کرد که فرصتهای اقتصادی مهمی برای انجام توسعهی بیشتر در سراسر عراق، از بصره تا اقلیم کوردستان، فراهم است.
پروژهی راهبردی مسیر توسعه
یکی دیگر از محورهای گفتوگوها، اهمیت اجرای پروژهی «مسیر توسعه» بود. بر این اساس، مقرر شد که بهزودی یک هیئت ویژه از بغداد به اقلیم کوردستان سفر کند تا تمامی موانع در برابر اجرای این پروژهیی راهبردی برطرف شود. این پروژه قرار است تأثیر بزرگی بر توسعهیی اقتصادی در کل عراق داشته باشد.
آغاز مجدد صادرات نفت
لازم به ذکر است که پس از گذشت بیش از دو سال و نیم توقف، صادرات نفت خام اقلیم کوردستان از میدان نفتی پیشابور به مقصد بندر جیهان ترکیه، ساعت ۶:۵۰ دقیقهیی بامداد روز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۵ مهر ۱۴۰۴)، از سر گرفته شد.
بر اساس توافق میان اربیل و بغداد، در مرحلهی نخست، روزانه ۱۹۰ هزار بشکهیی نفت خام کوردستان به بندر جیهان صادر خواهد شد. این میزان در مراحل بعدی افزایش خواهد یافت و به حدود ۲۳۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.