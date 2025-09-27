وضعیت جسمانی اسماعیل بیشکچی، متفکر و دوست مردم کورد، وخیم شد

جامعه‌شناس و نویسنده‌ی سرشناس کورددوست به دلیل سکته‌ی مغزی به بیمارستان دانشگاه دجله در دیاربکر منتقل و تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفت.

46 دقیقه پیش

اسماعیل بیشکچی، جامعه‌شناس سرشناس تُرک و از دوستان دیرینه‌ی مردم کورد، به دلیل وخامت حال جسمانی به‌منظور درمان به بیمارستان منتقل شد.

ماهر یوکسل، خبرنگار کوردستان ٢٤، روز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۵ مهر ۱۴۰۴) گزارش داد که وضعیت سلامتی اسماعیل بیشکچی به‌طور ناگهانی بد شد و وی فوراً به بیمارستان دانشگاه دجله در دیاربکر منتقل گردید.

خبرنگار کوردستان ٢٤ اعلام کرد که با پزشک معالج بیشکچی صحبت کرده است. پزشک او اظهار داشت: «هنگامی که وی ابتدا به بیمارستان منتقل شد، وضعیت جسمانی‌اش بسیار نامتعادل بود زیرا سکته کرده بود، اما اکنون وضعیت سلامتی او اندکی با ثبات است.»

پزشک بیشکچی همچنین تصریح کرد: اگرچه وضعیت سلامتی اسماعیل بیشکچی در حال حاضر ثابت است، اما به دلیل بالا بودن سنش، باید همچنان تحت مراقبت‌های ویژه و جدی باقی بماند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بیشکچی پیش از این در همان روز در جشنواره‌ی سینمای دیاربکر شرکت کرده بود که هنگام ارائه‌ی سخنانش، ناگهان وضعیت سلامتی وی رو به وخامت گذاشت و بر زمین افتاد.

اسماعیل بیشکچی در ۷ ژانویه‌ی ۱۹۳۹ (۱۷ دی ۱۳۱۷) در روستای "ایسکلیپ" واقع در استان چوروم ترکیه، از یک خانواده‌ی تُرک و مذهبی متولد شد. بیشکچی به عنوان دوست و حامی مردم کورد شناخته می‌شود و به همین دلیل به مدت ۱۷ سال و دو ماه در مناطق مختلف کشورش زندانی بود. وی سرانجام در سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) آزاد شد.