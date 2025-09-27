پروژه‌ی کمربند سبز اربیل که در مساحت ٣هزار و ٢٥٠هکتار آغاز شده، با هدف مقابله با ریزگردها و افزایش ۲۵ درصدی فضای سبز شهر به دستور نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان اجرا می‌شود

11 دقیقه پیش

امروز یکشنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴)، مرحله‌ی اول پروژه‌ی "راهبردی"کمربند سبز با کاشت میلیون‌ها درخت در اطراف شهر "اربیل" آغاز شد. انتظار می‌رود این طرح تأثیر بسزایی در کاهش ریزگردها، مقابله با تغییرات آب و هوایی و افزایش میزان فضای سبز داشته باشد.

شَیما بای، خبرنگار "کوردستان۲۴"، گزارش داد که شرکت پیمانکار کار خود را از ساعت ۷:۰۰ صبح امروز شروع کرد. اگرچه در روزهای گذشته محل پروژه به‌طور کامل مشخص و حصارکشی شده بود، اما امروز فعالیت‌های پاک‌سازی و آماده‌سازی مسیرهای نهال‌کاری آغاز شد.

کاشت زیتون و پسته در ٣هزار و ٢٥٠ هکتار

در مرحله‌ی اول این پروژه، که ٣هزار ٢٥٠ هکتار را در بر می‌گیرد، تنها درختان زیتون و پسته کاشته می‌شوند. در مجموع، قرار است هفت میلیون درخت در کمربند سبز "اربیل" کاشته شود، اما در فاز کنونی صرفاً کاشت درخت زیتون در دستور کار قرار دارد.

پیش از آغاز عملیات، مطالعات دقیق و کارشناسی انجام شده و چندین کمیته از تجربه‌ی مهندسان خارجی بهره برده‌اند. مدتی پیش، مهندسان کشور یونان به "اربیل" سفر کرده و بر روی خاک، آب، هوا و محیط زیست منطقه تحقیق کردند تا تعیین شود که چه نوع درختی برای کاشت در این شهر مناسب است. انتظار می‌رود که این هیئت مهندسی امروز از نزدیک از روند اجرای پروژه بازدید کند.

اهداف زیست‌محیطی و دستور نخست‌وزیر

مکان فاز اول این طرح در محدوده‌ی بحرکَه قرار گرفته و انتظار می‌رود تأثیرات بزرگی بر محیط زیست داشته باشد. این پروژه به توصیه‌ی مسرور بارزانی، نخست‌وزیر "دولت اقلیم کوردستان"، و با هدف افزایش سهم فضای سبز شهر "اربیل" به اجرا درآمده است.

پروژه‌ی کمربند سبز یکی از طرح‌هایی است که بر شرایط آب و هوایی تأثیر می‌گذارد. "دولت اقلیم کوردستان" تلاش زیادی برای پاکیزه‌سازی محیط زیست اقلیم انجام داده است. در گذشته نیز اقدامات متعددی برای حفظ محیط زیست اتخاذ و پروژه‌هایی مانند تعطیلی ژنراتورهای محله‌ها و طرح‌های روشنایی اجرا شده‌اند. در طرح جامع (ماستر پلن) "اربیل" نیز کمربند سبز یکی از پروژه‌های کلیدی برای حفظ محیط زیست این شهر بوده است. با تکمیل این پروژه‌ی "راهبردی"، سهم فضای سبز شهر به میزان ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.