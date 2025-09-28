مسرور بارزانی: رادیو صدای کوردستان نمادی از تاریخ پرافتخار رسانهی کوردستان است
مسرور بارزانی، معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، شصت و دومین سالگرد تأسیس "رادیو صدای کوردستان" را تبریک گفت و آن را صدایی برای انقلاب و پیشمرگه خواند
روز یکشنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴)، مسرور بارزانی، معاون رهبر "پارت دموکرات کوردستان" روز یکشنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴)، پیام تبریک گرمی را به مناسبت شصت و دومین سالگرد تأسیس رادیو "صدای کوردستان"، خطاب به مدیران و کارکنان آن ارسال کرد.
مسرور بارزانی در این پیام اظهار داشت که «ایستگاه صدای "کوردستان"، تاریخچهی پر از سرافرازی و افتخار در کاروان رسانهی "کوردستان" دارد و به عنوان یک رادیوی کهن، و صدای انقلاب و حماسهها و دلاوریهای "پیشمرگهی کوردستان"، دارای جایگاهی سنگین و مورد احترام است.»
معاون رهبر "پارت دموکرات کوردستان" ضمن قدردانی از تمامی کارکنان این ایستگاه، برای آنها آرزوی پیشرفت و پیشگامی مستمر در جهت رساندن حقایق، گسترش تفکر میهنپرستی و دفاع از حقوق مردم کوردستان نمود.