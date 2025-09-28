وزیر امور داخلی دولت اقلیم کوردستان از ارتقای عملکرد نهادهای این وزارتخانه برای همسویی با برنامه‌ی کابینه خبر داد

2 ساعت پیش

ریبر احمد، وزیر امور داخلی دولت اقلیم کوردستان، در مراسم اعلام «راهنمای ایمنی»، اظهار داشت که در کابینه‌ی نهم این دولت، اصلاحات مهمی در عملکرد همه‌ی نهادهای زیرمجموعه‌ی وزارت امور داخلی انجام شده است. هدف از این اصلاحات، همسویی نهادها با برنامه‌ی کابینه، دیدگاه نخست‌وزیر و هدف ارائه‌ی خدمات با کیفیت بالا به مردم بوده است.

وی افزود: در حوزه‌ی انجام وظایف پلیس، اداره‌های راهنمایی و رانندگی، مقابله با خشونت علیه زنان، مدیریت بحران‌ها و رویدادها، امور مهاجرت، اداره‌ی اردوگاه‌ها و آوارگان، و کلیه‌ی نیروهای امنیت داخلی، پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است.

ریبر احمد همچنین اشاره کرد که تلاش‌های جدی برای ارتقای عملکرد نهادهای پدافند غیرنظامی (دفاع مدنی) در راستای اصول کارکردی جهانی صورت گرفته است. این نهادها با تخصص و تجهیزات مدرن توانمند شده‌اند تا بتوانند از شهروندان و مؤسسات کوردستان در برابر بلایای طبیعی و پیامدهای آن‌ها محافظت کنند.

وزیر امور داخلی توضیح داد که اصول اصلی وظایف پدافند غیرنظامی شامل پیشگیری از بلایا، آمادگی برای مقابله، واکنش به بحران و همکاری با مردم برای بازیابی و بازگشت به زندگی عادی است.

احمد اظهار داشت که برای آمادگی جهت انجام این وظایف و به دستور مسرور بارزانی، نخست‌وزیر، سطح اداری پدافند غیرنظامی به «مدیریت کل» (اداره‌ی کل) ارتقا یافت و از نهاد پلیس جدا شد.

وی گفت: در ۵ ژانویه‌ی ۲۰۲۱ (۱۶ دی ۱۳۹۹)، فرمان وزارتی برای تشکیل یک کمیته‌ی عالی جهت آماده‌سازی و نگارش راهنما و کدهای ایمنی صادر شد تا زیرساخت‌های کوردستان محکم بنا شوند. بنابراین، امروز پس از چهار سال، اقلیم کوردستان برای نخستین بار صاحب کدها و استانداردهای اختصاصی خود در زمینه‌ی ایمنی می‌شود.

وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان در پایان افزود: اجرای راهنمای ایمنی، وقوع بلایای بزرگ را کاهش می‌دهد و با حمایت نخست‌وزیر، بهترین انواع خودروها و تجهیزات آتش‌نشانی در ابعاد بزرگ و کوچک، در اختیار تیم‌های پدافند غیرنظامی قرار گرفته است.