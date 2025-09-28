مراسم اعلام رسمی "راهنمای ایمنی" با حضور مسرور بارزانی برگزار شد
راهنمای ایمنی در هفت جلد کد ایمنی تدوین شده است
صبح روز یکشنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴)، با نظارت و حضور مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، مراسم اعلام رسمی «راهنمای ایمنی» توسط وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان برگزار شد.
این راهنما که در هفت جلد کد ایمنی تدوین شده است، از این پس به عنوان مبنایی برای ساخت و ساز ساختمانهای بلند، اماکن مسکونی، پمپبنزینها و تمامی پروژههای بزرگ زیرساختی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
کدهای ایمنی و حفاظتی از زیرساخت
بارزانی در سخنرانی خود تأکید کرد که هدف از این کدهای ایمنی، «حفاظتی از جان، مال و زیرساختهای کوردستان» و جلوگیری از وقوع بلایایی است که منجر به زیانهای بزرگ انسانی و مادی میشوند.
وی تدوین این راهنما را بخشی از دیدگاهی راهبردی کابینهی نهم برای حفاظتی از جان و مال شهروندان دانست و به وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان برای اجرای پروژههای مهم در راستای خدمترسانی بهتر به مردم کوردستان تبریک گفت.
بارزانی تصریح کرد که وزارت امور داخلی علاوه بر ارائهی خدمات، مسئول اجرای قانون و حافظ امنیت و ثبات شهروندان است و افزود: «وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان با ابتکارات مهم و پروژههای بزرگی که به اجرا گذاشته، به بهترین نحو به مردم کوردستان خدمت کرده است.»
آمار چشمگیر کاهش سوانح رانندگی
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان در بخش دیگری از سخنانش به موفقیتهای چشمگیر وزارت امور داخلی در کاهش سوانح رانندگی اشاره کرد. وی پروژهی نصب دوربینهای ثبت سرعت را که با دیدگاهی راهبردی آغاز شده، حیاتی خواند و نتایج آن را اعلام کرد.
وی بیان داشت: «در مناطقی که این سیستم بهطور کامل عملیاتی شده، میزان سوانح رانندگی در یک سال به میزان ۵۰ درصد کاهش یافته و مرگ و میر و جراحات سخت نیز بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است.»
وی افزود که این دستاورد، علاوه بر کاهش زیانهای مالی سنگین برای شهروندان و دولت، امنیت و ثبات در اقلیم کوردستان را حفظ کرده است و دولت پیشرفتهترین فناوریها و تجهیزات نجات و آتشنشانی را برای تیمهای پدافند غیرنظامی فراهم نموده است.
لزوم همکاری شهروندان
نخستوزیر بر لزوم ارتقای استانداردهای کوردستان به سطح بینالمللی تأکید کرد و بیان داشت: «به همان اندازه که شهروندان کوردستان از پیشرفت و فناوری سود میبرند، باید از خطرات نیز در امان باشند.»
بارزانی در پایان، از شهروندان خواست که برای حفاظتی از جان و مال خود، به قوانین و مقررات وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان و راهنمایی و رانندگی پایبند باشند تا همهی مردم از حوادث ناگوار دور بمانند. وی همچنین ضمن قدردانی از فداکاری کارکنان و فرمانبران امنیتی، خواستار همکاری بیشتر مردم با دولت برای دستیابی به موفقیتهای بیشتر شد.