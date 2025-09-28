اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا تأکید کردند که با وجود فعال‌سازی مکانیسم ماشه، مسیر دیپلماسی همچنان برای تهران باز است

1 ساعت پیش

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا، روز یکشنبه تأکید کرد که بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران به معنای «پایان دیپلماسی با ایران» نیست.

او در بیانیه‌ای گفت: «سازمان ملل به دلیل برنامه‌ی هسته‌ای ایران دوباره تحریم‌هایی را اعمال کرده است. اتحادیه‌ی اروپا این موضوع را پیگیری خواهد کرد، اما راه‌حل پایدار برای مسئله‌ی هسته‌ای ایران فقط از طریق مذاکره و دیپلماسی ممکن است.»

موضع آمریکا و فراخوان برای مذاکره

هم‌زمان، مارکو روبیو، وزیر خارجه‌ی آمریکا، اظهار داشت: «تصمیم بازگرداندن این محدودیت‌ها پیام روشنی دارد، و آن اینکه جهان تهدیدها یا راه‌حل‌های نیمه‌کاره را نخواهد پذیرفت و تهران پاسخگو خواهد بود.»

او گفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، «به‌وضوح اعلام کرده است که دیپلماسی همچنان گزینه‌ای موجود است و رسیدن به توافق، بهترین نتیجه برای مردم ایران و جهان خواهد بود.»

با این حال، روبیو تأکید کرد که این امر «نیازمند پذیرش مذاکرات مستقیم از سوی ایران با حسن نیت و بدون تعلل یا فریب است.» وی افزود: «در غیاب چنین توافقی، شرکای ایالات متحده باید فوراً تحریم‌ها [مکانیسم ماشه] را اجرا کنند تا رهبران ایران را برای انجام اقدام درست برای کشورشان و آنچه برای امنیت جهان بهتر است، تحت فشار قرار دهند.»

واکنش قاطع ایران

عباس عراقچی، وزیر خارجه‌ی ایران، روز یکشنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴) در واکنش به این تحولات گفت: اعلام فرانسه، بریتانیا و آلمان (تروئیکای اروپایی) مبنی بر آغاز فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» از نظر حقوقی و اجرایی «باطل» است. وزارت خارجه‌ی ایران نیز در بیانیه‌ای وعده‌ی «پاسخی قاطع و محکم» به این اقدام را داد.

عراقچی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، افزود که تهران آماده‌ی دیپلماسی و دستیابی به راه‌حلی عادلانه، متوازن و پایدار است، اما سه کشور اروپایی و آمریکا مسیر رویارویی را برگزیده‌اند.

وی ادامه داد: «تلاش برای احیای قطعنامه‌های منقضی هیچ مبنای حقوقی ندارد. زیرا مسائل هسته‌ای ایران پیش‌تر از طریق توافق هسته‌ای و قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ حل‌وفصل شده بود. همچنین تجاوزات غیرقانونی اسرائیل و ایالات متحده علیه تأسیسات هسته‌ای ایران، این قطعنامه‌های لغوشده را کهنه و بی‌ارتباط با واقعیت موجود ساخته است.»