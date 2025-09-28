نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان جویای حال اسماعیل بیشکچی شد
مسرور بارزانی ضمن تماس با بنیاد بیشکچی، آمادگی کامل دولت اقلیم کوردستان را برای ارائهی هرگونه کمک درمانی به ایشان اعلام کرد
دولت اقلیم کوردستان در بیانیهای اعلام کرد که مسرور بارزانی، نخستوزیر، امروز یکشنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴)، از وضعیت سلامتی دکتر اسماعیل بیشکچی، نویسنده و جامعهشناس سرشناس تُرک و دوست مردم کورد، که اکنون در بیمارستان بستری است، کسب اطلاع کرد.
بر اساس این بیانیهی رسمی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان در تماس تلفنی با بنیاد اسماعیل بیشکچی، برای این متفکر آرزوی بهبودی سریع کرد و آمادگی کامل دولت را برای ارائهی هرگونه کمک درمانی و تسهیلات لازم برای روند درمان وی ابراز داشت.
بیشکچی شب گذشته (شنبه، ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۵ مهر ۱۴۰۴)) به دلیل وخامت حال جسمانی به بیمارستان دانشگاه دجله در دیاربکر در شمال کوردستان منتقل شد.
اسماعیل بیشکچی در ۷ ژانویهی ۱۹۳۹ (۱۷ دی ۱۳۱۷) در روستای "ایسکلیپ" واقع در استان چوروم ترکیه، از یک خانوادهی تُرک متولد شد. وی به عنوان دوست و مدافع مردم کورد شناخته میشود و به همین دلیل به مدت ۱۷ سال و دو ماه در زندانهای مختلف کشورش زندانی شد و سرانجام در سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) آزاد گردید.