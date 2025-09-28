گذاشتن سنگ بنای یک مجتمع آموزشی در اربیل
اربیل (کوردستان٢٤)- باهماهنگی وزارت آموزش و پرورش و آژانس کایکا در محله اربیل جدید در پایتخت اقلیم کوردستان، سنگ بنای احداث یک مجتمع آموزشی گذاشته شد.
امروز یکشنبه ۲۸ سپتامبر، آلان محمد سعید، وزیر آموزش و پرورش اقلیم کوردستان، در مراسم احداث مجتمع آموزشی در محله اربیل جدید، اعلام کرد: به غیر از احداث این مجتمع ۱۰ مدرسه از مدارس زیتون و کتابخانه زیتون در اربیل نیز نوسازی میشوند. هزینه نوسازی توسط آژانس کایکا (آژانس همكاریهای بینالمللی كره جنوبی)، تامین میشود.
وی افزود: این اقدام در ادامه همکاریهای اقلیم کوردستان و کره جنوبی میآید که از سال ۲۰۰۳ تا اکنون در جریان است. پیش از این کنسولگری کره جنوبی و تیپ زیتون، و اکنون هم آژانس کایکا با وزارت آموزش و پرورش و بخشهای مختلف در دولت اقلیم کوردستان همکاری کردهاند.
همچنین تاکید کرد: نقش آژانس کایکا در احداث و نوسازی مدارس و برگزاری دورههای آموزشی برای معلمان را ارج مینهیم. از طرف مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان از کنسولگری کره جنوبی در اربیل و آژانس کایکا قدردانی میکنیم.
وزیر آموزش و پرورش گفت این طرح در ماه فوریه وارد مرحله اجرایی میشود.
ب.ن