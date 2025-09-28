کدهای ایمنی هفت‌جلدی با هدف حفاظت‌ی از جان و مال شهروندان تدوین شده و مبنای ساخت و ساز پروژه‌های بزرگ در کوردستان خواهد بود

1 ساعت پیش

مراسم اعلام رسمی «راهنمای ایمنی»، روز یکشنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴)، با نظارت و حضور مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، توسط وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان برگزار شد. این راهنما شامل هفت جلد کد ایمنی است که مبنای ساخت و ساز ساختمان‌های بلند، اماکن مسکونی، پمپ‌بنزین‌ها و تمامی پروژه‌های بزرگ را تشکیل خواهد داد.

هدف اصلی این کدها، زمینه‌سازی برای حفاظت‌ی از جان، ایمنی شهروندان و دارایی‌هایشان و زیرساخت‌های کوردستان است.

دیدگاه‌ی راهبردی برای حفظ ایمنی

مسرور بارزانی در این مراسم اظهار داشت که تدوین این راهنما، بخشی از دیدگاه‌ی راهبردی کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان برای حفاظت‌ی از جان و مال شهروندان است. وی افزود که این راهنما تبدیل به پایه و اساسی برای حفظ ایمنی در ساختمان‌های بلند، انبارها، پمپ‌بنزین‌ها و تمامی پروژه‌هایی خواهد شد که شهروندان با آن‌ها تعامل دارند.

نخست‌وزیر همچنین ضمن تأکید بر لزوم ارتقای استانداردها به سطح بین‌المللی، به پروژه‌ی مهم دیگر وزارت امور داخلی اشاره کرد: «نصب دوربین‌های ثبت سرعت، که با دیدگاهی راهبردی اجرا شده، توانسته است میزان سوانح رانندگی را ۵۰ درصد و مرگ و میر و جراحات سخت را بیش از ۶۰ درصد کاهش دهد.»

استانداردهای بین‌المللی مبنای تدوین

سامی جلال، مشاور حقوقی وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان و رئیس کمیته‌ی آماده‌سازی راهنمای ایمنی، توضیح داد که این راهنما مجموعه‌ای از معیارهای فنی است که با هدف تأمین محیطی امن در جامعه تدوین شده است. وی تأکید کرد که در ساخت هرگونه ساختمان، کارخانه و پروژه‌ی کوچک و بزرگ باید ایمنی عمومی به‌طور دقیق رعایت شود.

او اشاره کرد که این کدهای جدید بر اساس سه معیار اصلی جهانی شامل «استاندارد آمریکایی NFPA»، «استاندارد اروپایی EN» و «استاندارد بریتانیایی BSI» تدوین شده‌اند. سامی جلال فاش کرد که بیش از ۱۵,۰۰۰ صفحه از این استانداردها به زبان کوردی ترجمه شده است تا مناسب‌سازی لازم برای اجرای در کوردستان صورت گیرد، هرچند که هیچ تغییری در معیارهای اصلی این سه استاندارد ایجاد نشده است.

وی هفت جلد اصلی راهنمای تدوین شده را به شرح زیر معرفی کرد:

۱. حفاظت‌ی ساختمان‌ها در برابر آتش‌سوزی.

۲. ایمنی سیستم اطفاء حریق.

۳. ایمنی گاز مایع (LPG).

۴. ایمنی گاز مایع برای اماکن صنعتی.

۵. ساخت ایستگاه‌ها و سوخت.

۶. راهنمای ایمنی سیستم هشدار پیشگیرانه.

۷. راهنمای ایمنی جابه‌جایی مواد خطرناک (UN Number).

مراحل اجرای راهنمای جدید

وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان چندین مرحله را برای معرفی و اجرای این راهنما در نظر گرفته است:

- برگزاری کمپین‌های گسترده‌ی معرفی راهنمای ایمنی از طریق سمینارها برای اقشار و اصناف مرتبط.

- همکاری با رسانه‌ها برای معرفی بخش‌های راهنما به شهروندان با هدف حفاظت‌ی از زندگی و دارایی‌های آن‌ها.

- صدور دستورالعمل‌های اجرایی توسط وزیر امور داخلی.

- تشکیل تیم‌های تخصصی از افسران پدافند غیرنظامی و مهندسان (معماری، عمران، مکانیک و برق) برای بازرسی‌های فصلی و ناگهانی.

- ایجاد یک «بستر داده» (DATA PLATFORM) و پایگاه داده‌ی بزرگ برای نظارت مستمر بر پروژه‌های کوردستان.