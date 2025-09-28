نچیروان بارزانی و رئیس ائتلاف عزم روابط بین اربیل و بغداد را بررسی کردند

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- رئیس اقلیم کوردستان و رئیس ائتلاف عزم، انتخابات آینده عراق، روابط اربیل و بغداد و اوضاع جوامع در عراق را بررسی کردند و در مورد اهمیت حل مسائل کشور به خصوص مسائل بین اربیل و بغداد، توافق نظر داشتند.

ریاست اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که بعدازظهر امروز یکشنبه ۲۸ سپتامبر، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان از مثنی السامرائی، رئیس ائتلاف عزم استقبال کرد.

بر پایه بیانیه، در این دیدار اوضاع سیاسی عراق و انتخابات آینده این کشور، روابط بین اربیل و بغداد و اوضاع جوامع عراق بررسی شد.

در بیانیه آمده است که دو طرف بر اهمیت همکاری و کار مشترک بین همه جوامع عراق تاکید کردند که موجب حفظ ثبات و آرامش کشور خواهد شد. همچنین در مورد اهمیت حل مسائل کشور به خصوص مسائل بین اربیل و بغداد توافق نظر داشتند.

ریاست اقلیم کوردستان، تاکید کرد: در بخش دیگری از این دیدار دو طرف مشارکت نیروهای سیاسی و جوامع عراق در انتخابات آینده مجلس نمایندگان عراق را برای پیشبرد روند انتخابات و روند سیاسی کشور، ضروری دانستند.

ب.ن