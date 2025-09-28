رئیس بنیاد بیشکچی اعلام کرد که خونریزی مغزی این جامعه‌شناس متوقف و فشار خون او کنترل شده است و از نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان برای پیگیری وضعیت وی تشکر کرد.

1 ساعت پیش

ابراهیم گوربوز، رئیس بنیاد اسماعیل بیشکچی، امروز یکشنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴) به کوردستان ۲۴ گفت که «بیشکچی از مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، برای جویا شدن حالش و اعلام آمادگی برای کمک‌های بیمارستانی سپاسگزاری می‌کند.»

گوربوز اعلام کرد که وضعیت سلامتی بیشکچی رو به بهبود است و اکنون خونریزی در مغز وی متوقف شده و هوشیار است. وی افزود: «او یک هفته با خطر فشار خون بالا مواجه بود، اما اکنون فشار خونش خوب و کنترل شده است.»

رئیس بنیاد بیشکچی همچنین اشاره کرد: «استاد اسماعیل بیشکچی عصر روز گذشته به بیمارستان منتقل شد. در معاینات اولیه مشخص شد که قادر به حرکت دادن سمت راست بدن خود نیست و صحبت کردنش نیز دچار اختلال شده بود. در اسکن توموگرافی مشخص شد که خونریزی در بخش مهمی از مغزش رخ داده بود، اما اکنون متوقف شده است.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که مسرور بارزانی امروز از وضعیت سلامتی نویسنده و جامعه‌شناس سرشناس تُرک و دوست مردم کورد، دکتر اسماعیل بیشکچی، کسب اطلاع کرده است.

بر اساس این بیانیه، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان در تماس با بنیاد اسماعیل بیشکچی، برای وی آرزوی بهبودی سریع کرد و آمادگی کامل دولت را برای ارائه‌ی هرگونه کمک برای درمان وی ابراز داشت.

شایان ذکر است که بیشکچی شب گذشته (شنبه، ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۵ مهر ۱۴۰۴)) به بیمارستان دانشگاه دجله در دیاربکر در شمال کوردستان منتقل شد. او متولد ۷ ژانویه‌ی ۱۹۳۹ (۱۷ دی ۱۳۱۷) است و به دلیل دفاع از حقوق مردم کورد، مدت ۱۷ سال و دو ماه در زندان‌های مختلف ترکیه به سر برده و در سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) آزاد شد.