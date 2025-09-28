مسرور بارزانی: راهنمای ایمنی، گامی راهبردی برای محافظت از شهروندان کوردستان است

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان با تأکید بر لزوم ارتقای استانداردهای امنیتی تا سطح بین‌المللی، از کاهش چشمگیر سوانح رانندگی پس از نصب دوربین‌های هوشمند خبر داد.

1 ساعت پیش

صبح روز یکشنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴)، با نظارت و حضور مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، مراسم اعلام رسمی «راهنمای ایمنی» توسط وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان برگزار شد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان طی سخنانی در این مراسم، ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران پروژه‌ی رهنمای ایمنی بە جوانب مهم این پروژه پرداخت.

متن کامل سخنان نخست‌وزیر :

به نام خداوند بزرگ و مهربان

خوشحالم که اینجا هستم و شاهد پیشرفت‌هایی هستم که در وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان به دست آمده است. به وزارت امور داخلی برای انجام این کار مهم، یعنی نگارش و آماده‌سازی راهنمای ایمنی، دست‌مریزاد می‌گویم.

این ابتکار بخشی از دیدگاه‌ی راهبردی کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان برای حفاظت‌ی از جان و مال شهروندان اقلیم کوردستان است.

مایه‌ی خوشحالی و قدردانی است که وزارت امور داخلی در چندین بخش جداگانه، ابتکارات مهم و پروژه‌های بزرگی را به اجرا گذاشته است تا به بهترین نحو به مردم کوردستان خدمت کند.

این راهنما تبدیل به یک پایه و اساس برای حفظ ایمنی در ساختمان‌های بلند، اماکن مسکونی، انبارها، پمپ‌بنزین‌ها و تمامی پروژه‌هایی خواهد شد که شهروندان در آن‌ها زندگی می‌کنند یا تعامل روزمره دارند. هدف از تهیه‌ی این راهنما، حفظ ایمنی شهروندان در این مکان‌ها و جلوگیری از هرگونه زیان جانی و مالی است تا از وقوع خطاهای فنی و بلایایی که منجر به زیان‌های بزرگ انسانی و مادی می‌شوند، جلوگیری کند.

وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان وزارتخانه‌ای بزرگ و مهم است که علاوه بر ارائه‌ی انواع خدمات به شهروندان، مسئول اجرای قانون و حافظ امنیت و ثبات شهروندان، با هماهنگی سایر نهادهای مرتبط، است.

به واسطه‌ی تلاش و زحمت کارکنان وزارت امور داخلی، نهادهای امنیتی و نیروهای آسایش، امنیت و ثبات در اقلیم کوردستان حفظ شده است. در زمینه‌ی مقابله با انواع جرم و جنایت و حفاظت‌ی از شهروندان، ما بهترین فناوری‌ها را در اختیار پلیس کوردستان قرار داده‌ایم تا بتوانند آسان‌تر و سریع‌تر مجرمان را تحت پیگرد قرار دهند و قانون را اجرا کنند.

دولت اقلیم کوردستان همچنین از طریق وزارت امور داخلی، پیشرفته‌ترین فناوری‌ها و تجهیزات نجات و آتش‌نشانی را برای تیم‌های پدافند غیرنظامی فراهم کرده است. اما بدون شک، مهم‌تر از این تجهیزات، آن است که از وقوع حوادث جلوگیری کنیم و از شیوع و گسترش آن‌ها جلوگیری نماییم. این امر از طریق پایبندی به دستورالعمل‌ها و راهنماهای ایمنی امکان‌پذیر است که باید به‌طور کامل پیگیری و اجرا شوند.

در اینجا مایلم به ابتکار و پروژه‌ی مهم دیگری از وزارت امور داخلی اشاره کنم که هدف آن کاهش سوانح رانندگی و حفاظت‌ی از جان هزاران شهروند است. این پروژه نصب دوربین‌های ثبت سرعت است که وزارت امور داخلی با دیدگاه‌ی راهبردی و روشن، اجرای آن را آغاز کرده است.

در مناطقی که این پروژه به‌طور کامل عملیاتی شده است، میزان سوانح رانندگی در یک سال به میزان ۵۰ درصد کاهش یافته و مرگ و میر و جراحات سخت نیز بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است.

این امر همچنین به کاهش زیان‌های مالی سنگین به شهروندان، که پیش‌تر بر اثر سوانح رانندگی متحمل می‌شدند، کمک کرده است. این دستاورد علاوه بر زیان‌های بسیاری است که پیش‌تر به خیابان‌ها و پروژه‌های دولتی وارد می‌شد.

وزارت امور داخلی همچنین از طریق پروژه‌های دیگری در زمینه‌ی آموزش رانندگان با سیستم‌های جدید آموزش رانندگی و سیستم جدید گواهینامه، میزان تلفات جانی و جراحات و خسارات مالی را کاهش داده است. نتایج اجرای این پروژه‌ها در سال‌های آینده بیشتر روشن خواهد شد.

از شهروندان عزیز درخواست می‌کنم که برای حفاظت‌ی از جان و مال خود، و برای حفظ ایمنی دیگر شهروندان، به قوانین و مقررات وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان و راهنمایی و رانندگی پایبند باشند تا همه‌ی ما از حوادث ناگوار دور بمانیم.

برادران و خواهران محترم، کوردستان در همه‌ی بخش‌ها پیشرفت کرده است و این جای قدردانی دارد. ما به پیشرفت‌هایی که در کوردستان می‌بینیم، افتخار می‌کنیم. اما بدون شک هر چقدر هم پیشرفت داشته باشیم، باید خودمان را با آن پیشرفت‌ها وفق دهیم و استانداردهای کوردستان را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کنیم. و به همان اندازه که شهروندان کوردستان از پیشرفت و فناوری سود می‌برند، باید از خطرات نیز در امان باشند.

همانند این راهنما که امروز دیدیم، در وزارتخانه‌های دیگر نیز آماده‌سازی برای تدوین راهنماهای بیشتری صورت می‌گیرد که در خدمت شهروندان قرار خواهد گرفت. دولت اقلیم کوردستان وظیفه‌ی خود می‌داند که برای بهبود زندگی شهروندان، روز به روز تلاش کند و خود را خسته سازد. اما بسیار مهم است که شهروندان عزیز نیز همکار باشند؛ زیرا بدون شهروندان، بدون شک دولت به‌تنهایی نمی‌تواند موفق شود.

درخواست من از شهروندان عزیز این است که به هر دستورالعمل‌ی که صادر می‌شود، پایبند باشند؛ چه برای ایمنی خودشان باشد و چه برای ایمنی خانواده و دیگر شهروندان. چه در مورد راهنمایی و رانندگی، چه در مورد آتش‌سوزی یا هر موضوع دیگری. دستورالعمل‌های لازم وجود دارد و امیدوارم خودشان این دستورالعمل‌ها را پیگیری کنند و بیشتر بیاموزند که چگونه با این پیشرفت‌ها همسو شوند.

من به همه‌ی آن کارکنان و فرمانبران عزیز دست‌مریزاد می‌گویم که واقعاً خود را فدا می‌کنند و آماده‌اند جان خود را برای ایمنی دیگر شهروندان به خطر بیندازند. در اینجا در مقابل آن عزیزان، که جان خود را فدا کردند، سر تعظیم فرود می‌آورم و به برادران عزیزی که در حال انجام وظیفه هستند و در حفظ ایمنی همه‌ی ما مستمر هستند، دست‌مریزاد می‌گویم.

از شما قدردانی می‌کنم، به شما افتخار می‌کنم و ان‌شاءالله همیشه موفق و سلامت باشید و کوردستان نیز همیشه آباد باشد. سپاس فراوان.