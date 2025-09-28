نخستوزیر اقلیم کوردستان: این بخشی از یک راهبرد کلی برای ارتقای سطح زندگی هممیهنان است
اربیل (کوردستان٢٤)- نخستوزیر اقلیم کوردستان، اعلام کرد که راهنمای ایمنی بخشی از راهبرد کلی دولت اقلیم کوردستان برای ارتقای سطح زندگی هممیهنان به نحوی بهتر و امنتر است.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز یکشنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ در چارچوب تلاشها برای تداوم حفاظت از جان و مال هممیهنان، راهنمای ایمنی را اعلام کردیم.
نخستوزیر تاکید کرد: این بخشی از راهبرد کلی دولت است برای ارتقای سطح زندگی هممیهنان و خدمت به آنها به نحوی بهتر و امنتر.
امروز یکشنبه با نظارت نخستوزیر (راهنمای ایمنی) توسط وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان، اعلام شد.
در این مراسم، نخستوزیر به اعضای کمیته عالی تدوین (راهنمای ایمنی) لوح تقدیر اهدا کرد. این کمیته بیش از چهار سال به تدوین (راهنمای ایمنی) اهتمام ورزیده است.
Today, as part of our efforts to protect the lives and safety of our citizens, we launched the safety regulation handbook.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) September 28, 2025
This is a key part of the government’s strategy to improve quality of life and deliver better and safer services to the people of Kurdistan. pic.twitter.com/vhv76RcRMq
ب.ن