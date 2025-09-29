نتانیاهو: از محل ذخایر اورانیوم ایران آگاهیم

نخست‌وزیر اسرائیل می‌گوید ارتش این کشور برای مقابله با هرگونه «اشتباه محاسباتی» تهران به حالت آماده‌باش درآمده است

3 ساعت پیش

هم‌زمان با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، مقامات اسرائیلی در گفت‌وگو با رسانه‌های این کشور، از افزایش سطح آماده‌باش ارتش اسرائیل به منظور مقابله با هرگونه «اشتباه محاسباتی» احتمالی تهران خبر دادند.

همچنین، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل روز یکشنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴) گفت که اسرائیل از محل نگهداری ذخایر اورانیوم غنی‌شده‌ی ایران آگاه است.

نتانیاهو: از محل ذخایر مطلعیم

بنیامین نتانیاهو در گفت‌وگو با شبکه‌ی «فاکس‌نیوز»، در پاسخ به پرسشی مبنی بر باقی ماندن ذخایر اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصدی ایران و قصد اسرائیل برای نابودی آن، گفت: «بله، ما قطعاً می‌دانیم این ذخایر کجاست. در مورد محل آن‌ اطلاعات خوبی در اختیار داریم. ما این اطلاعات را در اختیار ایالات متحده قرار دادیم. ما چنین اطلاعاتی را با یکدیگر به اشتراک می‌گذاریم.»

نخست‌وزیر اسرائیل افزود: «به نظر من ما باید تا حد ممکن ایران را تحت فشار قرار دهیم تا نتواند این برنامه را از سر بگیرد، زیرا آن‌ها تلاش خود را خواهند کرد.»

نتانیاهو ضمن استقبال از اقدام سازمان ملل مبنی بر اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران، اظهار داشت: «به نظرم آن‌چه در سازمان ملل پس از درخواست من برای اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران اتفاق افتاد، بسیار خوب بود. پس به نظرم باید به فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر ایران ادامه دهیم تا تصریح کنیم که اقدام احتمالی آن‌ها برای ازسرگیری تلاش در جهت دستیابی به بمب هسته‌ای را تحمل نمی‌کنیم. چنین بمبی می‌تواند کشور من و شما را نابود کند.»

وی همچنین درباره‌ی اهداف حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد که هدف اصلی، ظرفیت ایران برای تولید مقدار بیشتر این ذخایر و اقدامات آن‌ها برای استفاده‌ی تسلیحاتی از آن بود؛ نه از بین بردن تمام ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده‌ی موجود.

هشدار نسبت به «اشتباه محاسباتی» تهران

به گزارش رسانه‌ی اسرائیلی «وای‌نت»، در پی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، نهاد‌های اطلاعاتی شاهد نشانه‌های فزاینده‌ای از اضطراب در رهبری ایران بوده‌اند. این اضطراب که پیش از فعال‌شدن مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپایی آغاز شد، با بدگمانی نسبت به نقش اسرائیل در این اقدام و قصد احتمالی این کشور برای حمله‌ی مجدد به ایران همراه بوده است.

مقامات امنیتی اسرائیل هشدار داده‌اند که تهران اکنون بیش‌از‌پیش مضطرب به نظر می‌رسد و چنین موضوعی خطر «اشتباه محاسباتی» منجر به درگیری مستقیم را افزایش می‌دهد. به باور آن‌ها، اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل منجر به اضطراب بیش‌تر حاکمیت تهران خواهد شد و به همین دلیل ارتش اسرائیل در آماده‌باش کامل قرار گرفته است.

یک مقام اسرائیلی در مورد پرونده‌ی هسته‌ای ایران گفت: «ما به برنامه هسته‌ای ضربه‌ی سختی زدیم و آن‌ها را از سلاح هسته‌ای دور کردیم، اما هنوز می‌توانند ظرف یک سال به سوی ساخت بمب حرکت کنند. امیدوارم از آن باخبر شویم. اطلاعات ما خوب است، اما هرگز کامل نیست.»

جنگ آینده «خشن‌تر» خواهد بود

دنی سیترینوویچ، پژوهشگر مؤسسه‌ی مطالعات امنیت ملی و از فرماندهان سابق اطلاعات ارتش اسرائیل طی مقاله‌ای در روزنامه‌ی «اسرائیل هیوم» نوشت که جنگ آینده‌ی اسرائیل و ایران احتمالاً سخت‌تر و خشن‌تر خواهد بود و رسیدن به بن‌بست دیپلماتیک با تهران احتمال وقوع آن را افزایش داده است.

این تحلیل‌گر اسرائیلی افزود: «با به بن‌بست رسیدن مذاکرات هسته‌ای و پیچیده‌تر شدن اوضاع پس از تصمیم سه کشور اروپایی برای فعال کردن «مکانیسم ماشه» و بازگرداندن همه تحریم‌های لغو‌شده در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، ایران کمتر از گذشته از جنگی دیگر بیم دارد.»

سیترینوویچ معتقد است که ایران با درس‌گرفتن از خطاهای گذشته، اکنون بر ارتقای زرادخانه‌ی موشکی و تقویت پدافندهایش متمرکز شده است.

بنیامین نتانیاهو قرار است روز دوشنبه، به منظور بررسی اقدامات آینده دو کشور در قبال برنامه‌ی هسته‌ای ایران و طرح ۲۱ ماده‌ای ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار کند.