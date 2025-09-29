راهنمای ایمنی وزارت امور داخلی قانون اساسی حفاظت از جان شهروندان است
سامی جلال با تشریح جزئیات هفت جلد کد ایمنی جدید، تأکید کرد که این استانداردها با الهام از معیارهای جهانی، ساختوساز پروژههای مسکونی و تجاری را تحت نظارت قرار میدهد.
سامی جلال، رئیس پروژهی راهنمای ایمنی در وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان، در مصاحبهای با کوردستان ۲۴، جزئیات تدوین هفت راهنمای جدید ایمنی را تشریح کرد و تأکید کرد که هدف اصلی آنها حفاظتی از جان و داراییهای شهروندان است.
سامی جلال اظهار داشت که ایدهی این پروژه با آغاز به کار کابینهی نهم دولت اقلیم کوردستان مطرح شد و یک کمیتهی عالی متشکل از کارشناسان پدافند غیرنظامی و مهندسان متخصص (معماری، عمران، برق و مکانیک) در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) برای این منظور تشکیل شد.
وی افزود: «ما از سه معیار اصلی جهانی شامل استانداردهای NFPA آمریکایی، EN اروپایی و BSI بریتانیایی بهره گرفتیم. پس از چهار سال تلاش، توانستیم این راهنماها را به زبان کوردی آماده کنیم که شامل بیش از ۱۵ هزار صفحه است. راهنماهای اول تا ششم بر اساس این سه استاندارد تهیه شدهاند.»
الزامات رعایت استانداردهای جهانی
رئیس این پروژه تأکید کرد که این راهنماها ترکیبی از بهترین استانداردهای جهانی هستند و بهگونهای تدوین شدهاند که با واقعیت اقلیم کوردستان سازگار باشند. وی گفت: «این راهنماها به منزلهی یک قانون اساسی برای تمامی پروژههای مسکونی و تجاری خواهند بود. هر مالک پروژهای باید به کدهای تعیینشده پایبند باشد.»
سامی جلال در مورد سه راهنمای تخصصی توضیحاتی ارائه داد:
- راهنمای ۶ (سیستم گاز مایع LPG برای اماکن مسکونی و تجاری): این بخش مختص منازل، آپارتمانها، مغازهها و اماکن کوچک تجاری است و استاندارد جهانی نحوهی اجرای آن را بهدقت تعیین کرده است.
- راهنمای ۵ (سیستم گاز مایع LPG برای اماکن صنعتی): این دستورالعملی برای اماکن صنعتی است. هر کارخانهای که از سیستم گاز مایع استفاده میکند، باید بر اساس این راهنما عمل کند.
- راهنمای ۷ (جابهجایی مواد خطرناک): این راهنما به دلیل ماهیت جهانیاش، عیناَ از استانداردهای بینالمللی (UN Number) و (ERG) ترجمه شده و دستکاری نشده است. این بخش مربوط به جابهجایی مواد خطرناک از طریق جاده، دریا و هواست.
وی اعلام کرد که برای اجرای این سیستم، «تابلوهای خاص برای کدها چاپ خواهد شد و هیچ تانکری که این کدها را نداشته باشد، اجازهی تردد نخواهد یافت.»
هوشمندسازی فرآیند مقابله با حوادث
سامی جلال فاش کرد که این سیستم به یک اپلیکیشن هوشمند تبدیل خواهد شد: «این کتاب به اپلیکیشنی تبدیل میشود که بر روی تبلتهای مخصوص در داخل تمامی خودروهای پدافند غیرنظامی نصب میگردد. هنگامی که تیمها به محل حادثه میرسند، تنها کد مربوطه را میخوانند و بلافاصله میدانند چه اقدامی را در پیش بگیرند.»
او تأکید کرد که این راهنماها به منزلهی قانون کار خواهند بود و لزوم اجرای آنها را توسط صاحبان پروژههای جدید الزامی دانست. در مورد پروژههای قدیمیتر، وی گفت: «این پروژهها میتوانند خود را با این راهنماها تطبیق دهند. نصب سیستم خودکار اطفاء حریق (Fire Sprinkler) کار دشواری نیست و ما مدت زمان مشخصی به آنها خواهیم داد تا خود را تطبیق دهند.»
سامی جلال در پایان تأکید کرد: «شهروند گرانبهاترین سرمایهی ماست و حفاظتی از زندگی او هدف اصلی ماست. این راهنماها به قانون اساسی برای همه جا تبدیل میشوند و مالکان پروژهها باید به آنها پایبند باشند. از شهروندان نیز میخواهیم که در صورت مشاهدهی هرگونه تخلف، ما را مطلع سازند.»