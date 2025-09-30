حوثیهای یمن مسئولیت حمله به کشتی باری هلندی را بر عهده گرفتند
اربیل (کوردستان٢٤)- شورشیان حوثی یمن، امروز چهارشنبه ۱ اکتبر، مسئولیت حمله به یک کشتی باری هلندی در این هفته در مسیر پر رفت و آمد کشتیرانی خلیج عدن را بر عهده گرفتند.
این گروه تحت حمایت ایران که بخشهایی از خاک یمن از جمله صنعا، پایتخت را در اختیار دارد، اعلام کرده است که حمله به کشتیهای تجاری در حمایت از فلسطینیها در جریان جنگ اسرائیل و حماس در غزه انجام شده است.
مالک کشتی باری MV Minervagracht گفت که روز دوشنبه مورد اصابت یک موشک قرار گرفت که منجر به زخمی شدن دو نفر و آتشسوزی شد.
این گروه شورشی در بیانیهای که توسط خبرگزاری سبا، تحت مدیریت حوثیها، منتشر شد، اعلام کرد که این کشتی «به این دلیل هدف حمله قرار گرفته است که شرکت مالک آن ممنوعیت ورود به بنادر فلسطین اشغالی را نقض کرده است.»
شرکت امنیت دریایی بریتانیایی Ambrey اعلام کرد که این کشتی قبلا در ۲۳ سپتامبر «در حالی که در مسیر جیبوتی بود» هدف قرار گرفته بود.
حوثیها همچنین حملات موشکی و پهپادی مکرری به اسرائیل انجام دادهاند که اسرائیل با حملاتی در یمن تلافی کرده است.
حملات هوایی اسرائیل به صنعا روز پنجشنبه، یک روز پس از حمله پهپادی شورشیان به جنوب اسرائیل، حداقل نه نفر را کشت.
ایافپی/ب.ن