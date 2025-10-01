نچیروان بارزانی و مطران آنتونی وضعیت جوامع به خصوص مسیحیان در اقلیم کوردستان را بررسی کردند

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- صبح امروز چهارشنبه ۱ اکتبر، ریاست اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم از یک هیئت کلیسای ارتدکس روسی به ریاست مطران آنتونی، مسئول روابط خارجی و تعدادی از رجال مذهبی استقبال کرد.

در بیانیه آمده است: در این دیدار که سرکنسول روسیه در اقلیم کوردستان نیز حضور داشت، وضعیت جوامع به خصوص مسیحیان در اقلیم کوردستان، روابط کلیسای ارتدکس روسی با جامعه و کلیسای مسیحی‌ها در اقلیم کوردستان و عراق و روابط روسیه با عراق و اقلیم کوردستان بررسی شد.

این هیئت که هفته گذشته برای شرکت در کنفرانس کلیسای شرقی آشوری به اربیل سفر کرده است، خوشحالی خود را از سفر به اقلیم کوردستان ابراز داشت و همزیستی مسالمت‌آمیز بین جوامع دینی و ملیتی در اقلیم کوردستان را ستود و از حفظ حقوق و آزادی‌ها قدردانی کرد.

نچیروان بارزانی نیز ضمن خیرمقدم گویی و ابراز خوشحالی از سفر این هیئت، آن را نشانه‌ای با اهمیت از حمایت از اقلیم کوردستان تلقی و تاکید کرد که اقلیم کوردستان به فرهنگ همزیستی و مدارا و گذشت بین جوامع، افتخار می‌کند و همیشه حافظ آن خواهد بود.

در این دیدار نشست‌های هیئت با نمایندگان جوامع دینی در اقلیم کوردستان، مراحل روابط تاریخی اقلیم کوردستان با روسیه، اهمیت گفت‌وگو و دیدار بین جوامع دینی و ملیتی و روابط ‌آنها با خارج، مورد توجه قرار گرفت.

